Cómo moverse por Madrid durante el "lunes más complicado" por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías

Madrid afrontará este lunes 8 de junio una de las jornadas más complejas de la visita del Papa León XIV, con varios actos previstos en el centro de la capital y en el estadio Santiago Bernabéu. La movilidad estará condicionada por los dispositivos de seguridad, los cortes de tráfico y las afecciones en Metro, Cercanías y EMT.

Precisamente, uno de los aspectos que más preocupa al Ayuntamiento es la jornada del lunes. Al tratarse de un día laborable, coincidirán los desplazamientos habituales de trabajadores y estudiantes con algunos de los eventos más multitudinarios de la visita papal. Por ello, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en la necesidad de planificar los trayectos con antelación y utilizar, siempre que sea posible, el transporte público.

Durante la tarde, el Papa participará en la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral, prevista a las 18.00 horas, y posteriormente asistirá al encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, a las 19.00 horas.

Metro: refuerzo de hasta el 75% por la tarde

Metro de Madrid reforzará el servicio este lunes en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16.30 y las 23.00 horas.

El incremento llegará hasta el 75% en el número de trenes, con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia el centro de la ciudad y el entorno del Santiago Bernabéu, dos de los puntos con mayor afluencia prevista durante la jornada.

Recoletos cerrada y posibles afecciones en Sol

Cercanías Madrid mantendrá este lunes la circulación propia de un día laborable, con refuerzo desde primera hora de la mañana.

No obstante, desde el inicio del servicio y hasta las 14.00 horas permanecerá cerrada la estación de Recoletos por motivos de seguridad. La circulación pasante de trenes se mantendrá, aunque los trenes no efectuarán parada en esta estación.

En el caso de Sol, la estación no cerrará inicialmente, aunque podrán producirse cierres de accesos o incluso la suspensión de la parada de trenes en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad.

Afecciones en decenas de líneas de la EMT

La EMT también se verá afectada por los actos previstos durante la jornada del lunes. La oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena en la catedral provocará incidencias en una cuarentena de líneas de autobús. Además, otra treintena de líneas modificarán su recorrido por el encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

Por ello, se recomienda consultar el estado de las líneas antes de desplazarse, especialmente si el trayecto pasa por el entorno de la Catedral de la Almudena, el centro de Madrid, la Castellana o el área del Bernabéu.

Recomendaciones para moverse por Madrid el lunes

La recomendación principal para este lunes es evitar el coche privado en las zonas afectadas por los actos de la visita papal y priorizar el uso del transporte público.

Metro y Cercanías serán las opciones más recomendables para desplazarse por la ciudad, aunque conviene tener en cuenta el cierre de Recoletos hasta las 14.00 horas y las posibles afecciones en Sol.

También se aconseja prever más tiempo del habitual en los trayectos, especialmente durante la tarde, cuando coincidirán los actos en la Catedral de la Almudena y en el Santiago Bernabéu con la movilidad habitual de un día laborable.

El martes, última jornada con refuerzo en la Línea 8

La visita del Papa a Madrid concluirá el martes 9 de junio con una última jornada centrada en Ifema Madrid y el aeropuerto de Barajas. El acto principal será el encuentro con los voluntarios en Ifema, previsto a las 10.20 horas, antes de que el Papa tome un avión en Barajas con destino a Barcelona a las 11.10 horas.

Ese día, la Línea 8 de Metro contará con un refuerzo de hasta el 25% entre las 8.00 y las 11.00 horas, para facilitar los desplazamientos hacia Ifema y el aeropuerto.

Además, varias líneas de autobús de la EMT podrán ver modificado su recorrido durante la jornada. Las líneas afectadas serán la 73, 104, 112, 120, 122, 153, 165, 166, 171, SE709 y T11.

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Para la última mañana de la visita papal, la recomendación será utilizar Metro, especialmente la Línea 8, si el destino está en Ifema Madrid o Barajas, y consultar posibles desvíos en EMT antes de iniciar el desplazamiento.