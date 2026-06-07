José Mourinho, ‘La socia’ y ‘Bernabéu infinito’: las bazas de Florentino Pérez para llegar a la presidencia del Real Madrid

El pasado 12 de mayo, Florentino Pérez convocó una rueda de prensa sorpresiva y mediática en la que anunció un adelanto electoral en el Real Madrid. El presidente, tras dos años de sequía y con más ruido externo del deseado, hizo un llamamiento a “todo aquel que se quiera presentar”. En escena apareció Enrique Riquelme y, tres semanas más tarde, los socios del conjunto blanco acudirán a las urnas por primera vez en los últimos 20 años. A continuación, repasamos alguna de las propuestas más sonadas de la candidatura de Florentino de cara a las elecciones de este domingo.

Uno de los aspectos más controvertidos a lo largo de estas semanas de campaña electoral ha sido el modelo societario que presenta el Real Madrid. Riquelme ha acusado a Florentino en numerosas ocasiones de intentar privatizar el club. Alegó incluso que “pueden ser las últimas elecciones” celebradas en el conjunto blanco. Pérez se encargó de disipar cualquier ápice de duda acerca de la posible venta del 5% del club a un grupo inversor. El actual presidente en funciones, bajo la validación de un notario, indicó que, mientras sea presidente, el club “siempre será de sus socios”. El plan, por tanto, pasa por vender ese porcentaje a un inversor ajeno y distribuir el 95% restante entre los socios, que obtendrían así una participación económica individual.

Una respuesta ante la reforma societaria

"He manifestado en el día de hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que, mientras sea presidente del Real Madrid CF, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios y que seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea a sí mismo siempre de sus socios", explicó el presidente Pérez en un vídeo publicado a través de sus perfiles de redes sociales.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (i), saluda al técnico portugués José Mourinho (d), en 2011. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

"El club va a seguir siendo siempre un club, con su presidente, con su Junta Directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad, que es cien por cien del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada a una cosa simbólica, a alguien que nos la valore", detalla.

Pérez defiende que, si llegado el momento, los socios desean dar validez a la llegada de un grupo inversor por un determinado porcentaje, "esa marca no va a mandar en el club, ni va a participar en ninguna de sus decisiones". Florentino ha ido cambiando de parecer con el paso de los años. En un primer momento, siempre se mostró muy reacio a la entrada de capital externo, pero ahora la postura del presidente más laureado en la historia del club ha cambiado de rumbo.

‘La Socia’

A lo largo de estas semanas, Pérez presentó ‘La Socia’, una camiseta exclusiva para los socios “que no estará a la venta y que únicamente ellos podrán tener", según ha indicado el mandatario blanco. Esta prenda se enviará de forma anual a los cerca de 100.000 socios que componen el Real Madrid. Constará de una insignia con la silueta del escudo del club y la palabra ‘Dueño’ grabada en su interior. Será esta una iniciativa inédita y exclusiva para los socios del club, que además no supondrá un coste extra en su cuota anual.

“Ningún otro seguidor, en ningún punto del mundo, podrá lucir esa insignia: será la marca visible de quien pertenece, de verdad, al Real Madrid. La entrega será anual, de manera que cada socio podrá reunir, temporada tras temporada, su propia colección de camisetas exclusivas. Cada modelo será único e irrepetible, convirtiendo cada año en una nueva pieza de una colección que solo crece para quien mantiene su condición de socio: una historia personal cosida, literalmente, a la del club", afirman desde la candidatura de Florentino.

'Bernabéu Infinito'

Durante la presentación oficial de su campaña ante los medios, Florentino presentó ‘Bernabéu Infinito’, una de las piezas centrales de su nuevo proyecto al frente del Real Madrid con la colaboración de Apple. Estará considerado como “el activo estratégico más importante para el futuro del club”. Se trata de una experiencia inmersiva elaborada a través de inteligencia artificial, con la que alcanzar a los seguidores de todo el planeta.

Fachada del Estadio Santiago Bernabéu. / JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

A través de este sistema se podrán seguir los encuentros a través de realidad virtual, con gafas específicas y cámaras 360 grados. A través del mismo, se pretende ofrecer al aficionado una experiencia real, como si estuviera ocupando una de las butacas del Santiago Bernabéu.

La innovación tecnológica ha sido uno de los pilares del presidente durante los últimos años, a través de iniciativas únicas para un club de fútbol, que lo han catapultado a un escalón superior. Hace unos meses ya prometió la creación de Madrid Innovation District, “un nuevo espacio urbano que se ubicará en los terrenos de la Ciudad Real Madrid y en el que empresas, investigadores y emprendedores trabajen juntos, compartan conocimientos e impulsen proyectos”.

Mourinho, Dumfries y Konaté, al frente

Por último, tras dos años de crisis en cuanto a títulos, uno de los principales reclamos a ambos candidatos durante estas semanas de campaña han sido las incorporaciones en la parcela deportiva. Florentino Pérez presenta como cabeza de cartel a José Mourinho, que regresaría a la casa blanca 13 años después de su marcha. El portugués es una de las grandes bazas de la candidatura de Florentino, siendo, para muchos, el único técnico capaz de poner fin a buena parte de los problemas que arrastra la plantilla de un tiempo a esta parte. Florentino anunció la incorporación de Mourinho a su candidatura mientras Riquelme presentaba su intención de fichar a Erling Haaland en El Hormiguero.

En caso de victoria electoral para Florentino, el entrenador portugués no llegaría solo. Pérez anunció los fichajes de Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán, para ocupar la plaza de Dani Carvajal y de Ibrahima Konaté, central del Liverpool. Por el holandés está dispuesto a abonar su cláusula de 25 millones de euros, mientras que el francés llegaría como agente libre tras poner fin a su contrato en el club inglés. En los últimos días está sonando el nombre de Ricardo Calafiori o Josko Gvardiol para reforzar la zaga madridista, pero Florentino hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos jugadores.

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La última gran baza del presidente Pérez para continuar al frente del club es la oferta que planea trasladar en cuanto se proclame vencedor de los comicios. “El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador, que sería la mayor cantidad de dinero que pagaría el Real Madrid por un traspaso en toda su historia: 150 millones de euros”, aseguró en una entrevista concedida al programa Horizonte. El propio Florentino negó que se tratase de Michael Olise, pese a ser uno de los nombres con más fuerza. También descartó que se tratase de un club de la Premier League. De esta forma, todas las miradas se han centrado sobre Vitinha y Joao Neves, futbolistas del PSG. La reconciliación con Jorge Mendes y la mejora de las relaciones con el conjunto parisino podrían acercar a cualquiera de estos dos futbolistas a vestir de blanco si Florentino vuelve a alzarse con la victoria este domingo ante los socios.