Haaland, Rodri y ‘La Ciudad del socio’: las bazas de Enrique Riquelme para llegar a la presidencia del Real Madrid

La convocatoria de elecciones en el Real Madrid llegó de forma inesperada hace poco más de tres semanas. Ni tan siquiera Enrique Riquelme, que ya barajó la posibilidad de presentarse en 2021, parecía esperar una noticia que ha copado todas las portadas del fútbol español en los últimos días. Florentino Pérez adelantaba las elecciones en el club blanco después de dos temporadas sin títulos y un clima de crispación propio de épocas pasadas en el Real Madrid. Riquelme, en esta ocasión, no dudó y presentó el aval de 187 millones de euros requerido por la junta electoral. A continuación, repasamos alguna de las propuestas más sonadas de la candidatura de Enrique Riquelme de cara a las elecciones de este domingo.

Si una de las propuestas troncales de Florentino Pérez era ‘Bernabéu Infinito’, el presidente de la empresa Cox ha decidido poner todo su empeño en el diseño de ‘La Ciudad del socio’, una propuesta rompedora ubicada en Valdebebas y cuya explotación está dirigida hacia el socio y sus familiares. Este espacio de más de 400.000 metros cuadrados constaría de un Club Social, un hotel Premium para socios y diversas instalaciones deportivas (pistas de tenis, de pádel, de baloncesto).

La Ciudad del socio

Riquelme, desde un primer momento, apostó por poner al socio en el centro del proyecto. "¿Qué beneficios tiene ser socio del Madrid? Aparte de un gran honor, por supuesto, un descuento del 15% en camisetas y el que tiene un abono, es un privilegiado. Y después de eso, ¿qué hay?", expresaba durante la campaña.

En esta apuesta por reconfigurar Valdebebas, también se incluye la construcción de un nuevo pabellón de baloncesto. Tendría una capacidad de 15.000 espectadores y también se contempla la celebración de conciertos para erradicar así el problema generado con estos espectáculos en el centro de la capital. Su programa recoge una ampliación al Estadio Alfredo Di Stefano, que llegaría hasta las 20.000 butacas. El Real Madrid femenino se vería beneficiado de esta nueva medida y, al mismo tiempo, el candidato deslizó la posibilidad de disputar encuentros en el Santiago Bernabéu.

Rebajas en las cuotas de socio y nuevos abonos

El alicantino ha realizado una serie de propuestas a lo largo de las últimas dos semanas que velan por una mejora en las condiciones del socio para acudir a los encuentros del equipo. En primer lugar, anunció una lista de espera pública y transparente para nuevos abonados, así como un sorteo ante notario para 10.000 nuevos abonos de cara a la próxima temporada entre los socios. Riquelme apuesta por un nuevo plan de cesión de abonos, uno de los asuntos más reclamados en los últimos tiempos por los madridistas. También explicó la presencia una figura independiente al club que proteja a este colectivo bajo el nombre del ‘Defensor del Socio’.

Riquelme. / .

En estas medidas de carácter social, aparece también la recuperación del trofeo Santiago Bernabéu, la celebración del Día de las Peñas o la conservación del antiguo himno del club. Otra de las medidas de mayor repercusión en las últimas horas ha sido la reducción de un 50% de la cuota anual de socio hasta la consecución de una nueva Champions League.

"Florentino ayudó al Barça”

Durante la campaña de Riquelme, el ‘Caso Negreira’ ha ocupado buena parte del debate planteado por el alicantino. “Mientras el Barcelona estaba alineado en la Superliga, pues tenemos claro que Florentino los ha apoyado y ha dejado pasar el tema de Negreira. Ahí no decía nada, sostenía que debía haber un Barça fuerte porque era bueno para todo. Se han reído claramente en nuestra cara, porque, además, Joan Laporta estaba K.O. financieramente”, señalaba el candidato en una entrevista a El Confidencial.

Pese a que en las últimas semanas Florentino se haya mostrado crítico con el caso, Riquelme no olvida la pasividad del presidente cuando ambos clubes formaban parte de la Superliga. “Nos han mentido y les han ayudado en la financiación. Es una vergüenza”, añade. Es por ello por lo que ha manifestado su deseo de llegar hasta el final y esclarecer lo sucedido en caso de tomar la presidencia del Real Madrid.

Haaland, Rodri y “un entrenador de primer nivel”

Como ya hiciera Florentino en su primera intentona por alcanzar la presidencia, Riquelme ha prometido fichajes al socio blanco. El empresario anunció la contratación de Erling Haaland en El Hormiguero. Un movimiento que podría ser decisivo en el voto de este domingo de no ser por los desmentidos por parte del entorno del jugador acerca de este fichaje. “Haaland tiene cláusula”, sostiene Riquelme, que parece no importarle demasiado la negativa por parte del entorno y el propio Manchester City. “Es parte del juego. Pasó también con Figo, esto es parte del fútbol. Como digo, hay que proteger al jugador, lo habíamos hablado antes y después”, confesó en una entrevista al Diario AS.

Haaland, el gran fichaje prometido por Riquelme para el Real Madrid / .

Otro de los nombres que acompaña el proyecto de Riquelme es el de Rodri Hernández, futbolista del Manchester City y la selección española. En ese intento por ‘españolizar’ de nuevo el Real Madrid, el candidato acude al último balón de oro nacional para sembrar la duda en el socio. "Si yo soy presidente, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid", ha reiterado en numerosas ocasiones.

En las últimas horas, Riquelme anunció al que pretendía convencer para que fuera su entrenador en esta nueva andadura: Jürgen Klopp. El alemán es un activo capaz de decantar la batalla electoral, pero un nuevo desmentido se cebó con la candidatura del alicantino. En este caso, ha sido el asesor del técnico, Mark Kosicke. "Jürgen está contento en su puesto en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club", explicó. "Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid", expresaba el comunicado del candidato.

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El encargado de acometer esa labor de convencimiento sobre el alemán es Raúl González, que sería nombrado director deportivo del club. A esta incorporación, se suma la de otras leyendas del club como Fernando Hierro, Iker Casillas y Vicente del Bosque para intentar asaltar la presidencia del club este domingo en las urnas.