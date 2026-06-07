POLÍTICA
El Gobierno de Ayuso lamenta que Sánchez "no esté a la altura" al ir al Primavera Sound durante la visita del Papa
El consejero de la Comunidad de Madrid lamenta la asistencia del presidente a un festival durante la visita papal, tildándola de "no estar a la altura"
Europa Press
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera este sábado al Primavera Sound en Barcelona durante el primer día de la visita del papa León XIV a Madrid, algo que considera que no está "a la altura".
"Lamento profundamente que el señor Sánchez no esté a la altura de las circunstancias. En cualquier caso, lo más importante y lo que tenemos que poner en valor es que los madrileños han sabido acoger al Santo Padre", ha manifestado a los medios este domingo en declaraciones remitidas a Europa Press.
Sánchez, que recibió al Papa en la capital el sábado por la mañana, viajó a la ciudad condal junto con su mujer, Begoña Gómez, para asistir al festival, donde pudo ver a grupos como Gorillaz o el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Sánchez y León XIV se reunirán este lunes en la Nunciatura a las 9:30 horas.
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