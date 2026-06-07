Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita PapaCrónica papaVigilia LimaCortes tráficoAgenda papa domingoLeón en CarabanchelImágenes papaElecciones Real MadridPuerta grande Román
instagramlinkedin

SUCESOS

El GERA realiza dos rescates este sábado: un hombre en el pantano de San Juan y un parapentista en Segovia

Dos personas han sido rescatadas sanas y salvas gracias a la intervención del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de Madrid

Rescate de un parapentista en Segovia.

Rescate de un parapentista en Segovia.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gloria Barrios

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvo trabajo este sábado. De hecho, lo tuvo por partida doble, al tener que realizar dos rescates.

Pantano de San Juan

El primero tuvo lugar en el pantano de San Juan, en la zona conocida como la Lancha del Yelmo. Allí un hombre había quedado enriscado en un punto de difícil acceso y hasta el lugar se desplazó el helicóptero de rescate en montaña para llevar a los bomberos del GERA, que una vez llegaron hasta él, le descendieron hasta la superficie del agua.

Desde allí fue evacuado, sin heridas y en buen estado, por la barca de salvamento de los bomberos del parque 35 (San Martín de Valdeiglesias).

Segovia

El segundo de los rescates se produjo fuera de nuestra Comunidad, en el término de Cerezo de Arriba, en la provincia de Segovia.

Noticias relacionadas

Rescate de un parapentista en Segovia.

Rescate de un parapentista en Segovia. / .

Un joven, que estaba practicando parapente, quedó suspendido de un árbol a 15 metros de altura y tras recibir la solicitud de colaboración por parte del 112 de Castilla y León los bomberos del GERA se activaron hasta el lugar y rescataron al parapentista que, afortunadamente, tampoco presentaba ninguna herida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 de Madrid: ¿imposible de resolver?
  2. Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?
  3. Filtrado lo que ha caído en el examen de Química en la PAU 2026 de Madrid: ¿mucho más difícil que el de Física?
  4. Así ha sido el examen de Dibujo Técnico II de PAU 2026 en Madrid: ¿serías capaz de resolverlo?
  5. Esto es lo que ha caído en el polémico examen de Biología en la PAU 2026 de Madrid: ¿lo apruebas?
  6. Esto es lo que ha entrado en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid: ¿demasiado fácil?
  7. Pocos asientos' y 'escasa funcionalidad' en el nuevo vestíbulo de Chamartín tras cuatro años en obras: 'Es una estación, no un museo
  8. ¿De verdad nadie se va a quejar de la mierda de examen que nos han puesto?': indignación tras el examen de Dibujo Técnico de la PAU 2026 en Madrid

El GERA realiza dos rescates este sábado: un hombre en el pantano de San Juan y un parapentista en Segovia

El Papa teje redes con el mundo de la cultura, la sociedad civil y el deporte: "Es menester un diálogo social, encuentro, escucha y respeto"

El Papa teje redes con el mundo de la cultura, la sociedad civil y el deporte: "Es menester un diálogo social, encuentro, escucha y respeto"

Elecciones Real Madrid 2026, en directo | Cierran las urnas y comienza el recuento: Florentino Pérez ganaría con más del 60% de los votos, según los sondeos

Elecciones Real Madrid 2026, en directo | Cierran las urnas y comienza el recuento: Florentino Pérez ganaría con más del 60% de los votos, según los sondeos

Segundo día de visita del Papa a Madrid: Misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena

Antonio Banderas reivindica ante el Papa el valor del arte y se confiesa "víctima del hechizo de Dios"

Antonio Banderas reivindica ante el Papa el valor del arte y se confiesa "víctima del hechizo de Dios"

Cómo moverse por Madrid durante el "lunes más complicado" por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías

Cómo moverse por Madrid durante el "lunes más complicado" por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías

Tras salvar el fin de semana, Madrid afronta este lunes el "día más complejo" para el tráfico con una intensa agenda del papa León XIV

Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio

Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio