SUCESOS
El GERA realiza dos rescates este sábado: un hombre en el pantano de San Juan y un parapentista en Segovia
Dos personas han sido rescatadas sanas y salvas gracias a la intervención del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de Madrid
El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvo trabajo este sábado. De hecho, lo tuvo por partida doble, al tener que realizar dos rescates.
Pantano de San Juan
El primero tuvo lugar en el pantano de San Juan, en la zona conocida como la Lancha del Yelmo. Allí un hombre había quedado enriscado en un punto de difícil acceso y hasta el lugar se desplazó el helicóptero de rescate en montaña para llevar a los bomberos del GERA, que una vez llegaron hasta él, le descendieron hasta la superficie del agua.
Desde allí fue evacuado, sin heridas y en buen estado, por la barca de salvamento de los bomberos del parque 35 (San Martín de Valdeiglesias).
Segovia
El segundo de los rescates se produjo fuera de nuestra Comunidad, en el término de Cerezo de Arriba, en la provincia de Segovia.
Un joven, que estaba practicando parapente, quedó suspendido de un árbol a 15 metros de altura y tras recibir la solicitud de colaboración por parte del 112 de Castilla y León los bomberos del GERA se activaron hasta el lugar y rescataron al parapentista que, afortunadamente, tampoco presentaba ninguna herida.
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