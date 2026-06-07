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Guía para votar en las elecciones del Real Madrid: horario, accesos y transporte
El club recomienda utilizar los autobuses lanzadera gratuitos por los cortes de tráfico y las alteraciones previstas en el transporte público
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El Real Madrid ha comunicado la información práctica para los socios que acudan este domingo, 7 de junio, a votar en las elecciones a presidente y Junta Directiva del club.
Las votaciones se celebrarán de forma ininterrumpida entre las 09:00 y las 20:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, situado en la Avenida Alejandro de la Sota s/n, en Madrid.
El club advierte de que durante la jornada se producirán "afecciones significativas" en la movilidad de la ciudad, con cortes y alteraciones en la red de transporte público. Por ello, ha habilitado un dispositivo especial de transporte y accesos para organizar la llegada de los socios a Valdebebas.
Autobuses lanzadera gratuitos: la opción recomendada
La entidad blanca recomienda utilizar el servicio de autobuses lanzadera gratuitos habilitado para los socios.
Los puntos de salida serán tres:
- Avenida del Partenón, 14, en Barajas, junto a la salida de metro Campo de las Naciones.
- Calle Mateo Inurria, 11, en Chamartín, próxima al intercambiador de Plaza de Castilla.
- Avenida de América, 14, en Salamanca, cerca del intercambiador de Avenida de América.
El servicio funciona de forma continuada desde las 08:30 hasta las 19:30 horas, con señalización específica y personal de organización en cada punto.
Cómo llegar en transporte público
Los socios también podrán acceder a la Ciudad Real Madrid mediante transporte público. La estación de Cercanías más cercana es Valdebebas, situada en la avenida de las Fuerzas Armadas, donde tiene parada la línea C-1.
Además, el Real Madrid recuerda que varias líneas de autobús cuentan con paradas cercanas a la Ciudad Real Madrid: 171, 174, BR1, SE, 828 y N2.
Acceso en coche particular
Para los socios que acudan en vehículo privado, el club habilitará zonas de aparcamiento en la Ciudad Real Madrid, con acceso por Camino de Sintra.
El acceso estará regulado y señalizado por personal identificado. También habrá un sistema de traslado desde los distintos parkings hasta el Pabellón de Baloncesto.
El Real Madrid aconseja planificar el desplazamiento con antelación, consultar el estado del tráfico y del transporte público antes de iniciar el trayecto y seguir en todo momento las indicaciones del personal de organización.
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