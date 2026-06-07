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Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia

Los socios blancos votan este domingo en unos comicios marcados por Haaland, Mourinho, Klopp, Rodri, 'Bernabéu Infinito' y 'La Ciudad del socio'

Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia.

Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia. / EPE

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Andrea San Martín

Daniel Gómez Alonso

El Real Madrid celebra este domingo sus primeras elecciones en dos décadas. Florentino Pérez, presidente en funciones, y Enrique Riquelme se enfrentan en una votación con dos modelos de club sobre la mesa y una campaña marcada por grandes promesas deportivas, proyectos para los socios y el futuro económico de la entidad.

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