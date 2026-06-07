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Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia
Los socios blancos votan este domingo en unos comicios marcados por Haaland, Mourinho, Klopp, Rodri, 'Bernabéu Infinito' y 'La Ciudad del socio'
El Real Madrid celebra este domingo sus primeras elecciones en dos décadas. Florentino Pérez, presidente en funciones, y Enrique Riquelme se enfrentan en una votación con dos modelos de club sobre la mesa y una campaña marcada por grandes promesas deportivas, proyectos para los socios y el futuro económico de la entidad.
¿Qué dicen las encuestas?
¿Quién ganará las elecciones? Hay que puntualizar que solo se ha publicado un encuesta realizada, con ficha técnica, entre socios con derecho a voto, mientras que el resto son consultas abiertas de medios a sus lectores. El sondeo entre los socios madridistas, elaborado por Data10 para OKDiario del 29 de mayo al 1 de junio, reflejaba que Florentino Pérez obtendría el 77,3 % de los votos, frente al 22,7 % de Enrique Riquelme, presidente del grupo energético Cox.
Las encuestas a los lectores también muestran, en una mayoría, una clara ventaja del actual presidente blanco, aunque Riquelme ha recortado distancias en los últimos días. En la consulta del diario 'Marca', el 64 % de los lectores creen que el vencedor será Florentino, pero solo la mitad de ellos piensan que ganará por una ventaja muy amplia. El 36 % de los lectores sostienen que ganará Riquelme. El sondeo del diario 'As' a sus lectores refleja una distancia mucho más estrecha, con una ligera ventaja de cuatro puntos a favor de Florentino Pérez. Para los lectores de 'El País', el preferido es Riquelme con alrededor del 70 %.
Con todo, el 57 % de los lectores de 'Marca' afirman que el empresario alicantino va ganando la campaña con sus promesas, entre ellas la del fichaje del crack noruego Erling Haaland, un nombre que, para el 65 %, es el más potente de los que se han puesto sobre la mesa y puede cambiar el rumbo de las elecciones. En cuanto al compromiso de Florentino de que Jose Mourinho vuelva al banquillo del Real Madrid, el 82 % de los lectores opinan que hay entrenadores mejores y que buena parte de los aficionados no lo ven con buenos ojos por las polémicas que protagonizó en su anterior etapa. Y a la pregunta de qué entrenador podría ganar a Riquelme, el 80 % de los lectores apunta al alemán Jurgen Klopp.
La participación, gran incógnita en las elecciones del Real Madrid
La participación será una de las grandes incógnitas de estas elecciones a la presidencia del Real Madrid, las primeras que celebra el club blanco desde 2006. En aquellos comicios, en los que Ramón Calderón fue elegido presidente frente a Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano, votaron 27.958 socios, el 39,55% del censo.
Para la cita de este domingo están llamados a las urnas alrededor de 70.000 socios, según las previsiones, siempre que cumplan los requisitos fijados: ser mayores de edad, contar con al menos un año completo de antigüedad como socios y aparecer en las listas oficiales de votación.
Fermín de la Calle
Vicente del Bosque, el último "antimadridista" ilustre en sumarse a la candidatura de Riquelme
El madridismo anda envuelto en un clima guerracivilista que le hace poco bien al club. Estas elecciones a la presidencia han multiplicado las filias y fobias de la masa social blanca hasta polarizar el escenario entre los seguidores de Florentino Pérez y quienes apoyan a Enrique Riquelme abogando por una renovación en la presidencia y la ejecutiva del Real Madrid.
Las redes sociales están infectadas de mensajes apocalípticos y descalificaciones entre las que llaman poderosamente la atención las que califican de "antimadridistas" a todas las figuras que se han sumado a la candidatura de Riquelme en las últimas horas.
Casillas completa el tridente de leyendas de Riquelme para el Real Madrid
Enrique Riquelme desveló, a escasos días de la votación, el equipo de leyendas sobre el que pretende construir su proyecto para el Real Madrid en caso de ganar las próximas elecciones. El candidato a la presidencia ha enviado una carta a los socios en la que confirma la incorporación de Iker Casillas a la estructura del club, completando así un trío formado junto a Raúl González y Fernando Hierro.
Florentino Pérez ya ha votado
Florentino se adelanta a su agenda y vota antes que Riquelme, lo hace en la mesa número 2 como candidato y socio número 1484, uno de los más antiguos del club.
Guía para votar en las elecciones del Real Madrid: horario, accesos y transporte
El Real Madrid ha informado del dispositivo especial habilitado para las elecciones a presidente y Junta Directiva de este domingo, con votaciones de 09:00 a 20:00 horas en la Ciudad Real Madrid y autobuses lanzadera gratuitos para facilitar el acceso de los socios.
Recomendación del club
El Real Madrid recomienda a los socios planificar el desplazamiento con antelación, consultar el estado del tráfico y del transporte público antes de salir y seguir en todo momento las indicaciones del personal de organización.
Durante esta jornada se producirán afecciones significativas en la movilidad de la ciudad de Madrid, incluyendo cortes y alteraciones en la red de transporte público, por lo que el club ha habilitado un dispositivo especial de transporte y accesos para organizar el desplazamiento hasta la Ciudad Real Madrid (Camino de Sintra, s/n. 28055 Madrid).
Horario de votación y accesos para las elecciones de este domingo
El Real Madrid celebra este domingo, 7 de junio, las elecciones a presidente y Junta Directiva. Según ha informado el club, las votaciones se llevarán a cabo de forma ininterrumpida entre las 09:00 y las 20:00 horas.
Las mesas electorales estarán instaladas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, situado en la Avenida Alejandro de la Sota s/n, en Madrid.
Autobuses lanzadera gratuitos
El club ha habilitado un servicio gratuito de autobuses lanzadera para facilitar el traslado de los socios hasta la Ciudad Real Madrid.
Los puntos de salida son:
- Avenida del Partenón, 14, junto a la salida de metro Campo de las Naciones.
- Calle Mateo Inurria, 11, próxima al intercambiador de Plaza de Castilla.
- Avenida de América, 14, cerca del intercambiador de Avenida de América.
El servicio funcionará de forma continuada desde las 8:30 hasta las 19:30 horas, con personal de organización y señalización específica en cada punto.
Acceso en transporte público
Los socios también podrán llegar en transporte público a través de la estación de Cercanías de Valdebebas, donde tiene parada la línea C-1.
Además, el club recuerda que hay varias líneas de autobús con paradas cercanas a la Ciudad Real Madrid: 171, 174, BR1, SE, 828 y N2.
Acceso en vehículo privado
Para quienes acudan en vehículo propio, el Real Madrid habilitará zonas de aparcamiento en la Ciudad Real Madrid, con entrada por Camino de Sintra.
El acceso estará regulado y señalizado por personal identificado. También se ha previsto un sistema de traslado desde los distintos aparcamientos hasta el Pabellón de Baloncesto.
David Magán
Haaland, Rodri y 'La Ciudad del socio': las bazas de Enrique Riquelme para llegar a la presidencia del Real Madrid
La convocatoria de elecciones en el Real Madrid llegó de forma inesperada hace poco más de tres semanas. Ni tan siquiera Enrique Riquelme, que ya barajó la posibilidad de presentarse en 2021, parecía esperar una noticia que ha copado todas las portadas del fútbol español en los últimos días. Florentino Pérez adelantaba las elecciones en el club blanco después de dos temporadas sin títulos y un clima de crispación propio de épocas pasadas en el Real Madrid. Riquelme, en esta ocasión, no dudó y presentó el aval de 187 millones de euros requerido por la junta electoral. A continuación, repasamos alguna de las propuestas más sonadas de la candidatura de Enrique Riquelme de cara a las elecciones de este domingo.
El Real Madrid decide su futuro en las urnas
Los socios del Real Madrid votan este domingo en unas elecciones inéditas en los últimos 20 años. Florentino Pérez adelantó los comicios tras dos temporadas sin títulos y en un clima de fuerte debate interno. Frente a él se presenta Enrique Riquelme, empresario alicantino y presidente de Cox, que ha logrado presentar el aval de 187 millones de euros exigido por la junta electoral.
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