Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia.

¿Qué dicen las encuestas?

¿Quién ganará las elecciones? Hay que puntualizar que solo se ha publicado un encuesta realizada, con ficha técnica, entre socios con derecho a voto, mientras que el resto son consultas abiertas de medios a sus lectores. El sondeo entre los socios madridistas, elaborado por Data10 para OKDiario del 29 de mayo al 1 de junio, reflejaba que Florentino Pérez obtendría el 77,3 % de los votos, frente al 22,7 % de Enrique Riquelme, presidente del grupo energético Cox.

Las encuestas a los lectores también muestran, en una mayoría, una clara ventaja del actual presidente blanco, aunque Riquelme ha recortado distancias en los últimos días. En la consulta del diario 'Marca', el 64 % de los lectores creen que el vencedor será Florentino, pero solo la mitad de ellos piensan que ganará por una ventaja muy amplia. El 36 % de los lectores sostienen que ganará Riquelme. El sondeo del diario 'As' a sus lectores refleja una distancia mucho más estrecha, con una ligera ventaja de cuatro puntos a favor de Florentino Pérez. Para los lectores de 'El País', el preferido es Riquelme con alrededor del 70 %.

Con todo, el 57 % de los lectores de 'Marca' afirman que el empresario alicantino va ganando la campaña con sus promesas, entre ellas la del fichaje del crack noruego Erling Haaland, un nombre que, para el 65 %, es el más potente de los que se han puesto sobre la mesa y puede cambiar el rumbo de las elecciones. En cuanto al compromiso de Florentino de que Jose Mourinho vuelva al banquillo del Real Madrid, el 82 % de los lectores opinan que hay entrenadores mejores y que buena parte de los aficionados no lo ven con buenos ojos por las polémicas que protagonizó en su anterior etapa. Y a la pregunta de qué entrenador podría ganar a Riquelme, el 80 % de los lectores apunta al alemán Jurgen Klopp.