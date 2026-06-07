Qué fue de Daniel Pontes, el discreto taxista que acabó convertido en persona de confianza y heredero de Lina Morgan

Fuera de los escenarios y los platós, Lina Morgan solía actuar como una mujer más bien tímida y bastante celosa de su intimidad. De hecho, separaba de forma tajante su vida pública como estrella de su vida privada. Semejante prudencia la llevó a blindar su círculo íntimo, limitando sus amistades y protegiendo su ámbito personal de la prensa. Todo esto es algo que saben de primera mano aquellos que llegaron a trabajar para ella, sobre todo Daniel Pontes, probablemente el verdadero guardián de sus secretos. Este discreto vecino de Alcorcón se ganaba la vida como taxista cuando, allá por comienzos de los 80, trasladó un día a Julia Segovia, la madre de Lina, desde el piso de la artista en el madrileño barrio de Niño Jesús, muy cerca del Parque del Retiro, hasta el mítico teatro La Latina, que aquella compró a plazos a Matías Colsada y donde representó exitosos espectáculos como ¡Vaya par de gemelas!, El último tranvía y Celeste no es un color.

A Julia le cayó tan requetebién aquel conductor de taxi que enseguida lo fichó para que se ocupara personalmente de ella. Así fue como Daniel entró en contacto con Lina y su hermano José Luis, quien ejerció de empresario teatral y llegó a dirigir dos empresas de la actriz: Telasa, dedicada al alquiler de inmuebles, y Espectáculos Latina S.A., destinada a sus proyectos artísticos. Más pronto que tarde, Daniel fue obteniendo la confianza de los hermanos y, de hecho, pasó a ser la mano derecha de José Luis tras la muerte de su progenitora en 1991. “Se convirtió en su secretario y chófer”, apunta Jesús García Orts, autor de la única biografía de la actriz. “Cuando enfermó José Luis, era Daniel quien estaba al cuidado de este en el hospital. No se separaba de su jefe. Daniel fue más importante para ellos de lo que la gente cree. Cuando murió la madre de Lina, ya enferma tras una rotura de cadera, su mujer Loli y él estuvieron al cuidado de ella, según se dice”.

Lina Morgan, durante la presentación de la serie de TVE '¿Se puede?'. / EFE

Cabe recordar que José Luis pasó las de Caín en sus últimos meses de vida. Algunos recordarán aquellas impactantes imágenes, publicadas en una revista en el verano del 95, en las que aparecía paseando por las calles de Marbella, enfermo de sida y visiblemente demacrado, con su hermana Lina. Fue en noviembre de ese mismo año cuando el susodicho falleció en la casa familiar, aunque casi nadie se enteró del tema en ese momento. “Cuando José Luis muere, velan su cuerpo en casa y Lina da instrucciones a Daniel Pontes para que se encargue de llamar a la funeraria”, explicó García Orts. “En el edificio había un portero de día y otro de noche, pero en el cambio de turno había diez minutos en los que no estaba ninguno, así que se aprovechó ese rato para bajar el cadáver. Lo sacaron a la calle por el garaje, porque en la puerta principal siempre había reporteros esos días”. Ya en enero de 1996, Lina contactó con el director de ABC Luis María Anson para contarle lo que había sucedido y pedirle que hiciera pública la noticia.

En esa época, la actriz estaba presentando su serie Hostal Royal Manzanares, el último contrato que su hermano firmó para ella. Sin embargo, su protagonista apenas pudo disfrutar de este éxito de La 1 que tuvo una media de unos siete millones de espectadores. Por un lado, el fallecimiento de su adorado hermano la dejó sin ganas de nada y, por el otro, fue diagnosticada de cáncer de garganta, aunque llevó bastante en secreto la enfermedad (ni tan siquiera quiso coger la baja para evitar levantar sospechas). “Tras la muerte de José Luis, Daniel se convierte en el asistente y secretario personal de Lina. Es Daniel quien se ocupa de organizar el ingreso de la actriz en la clínica Ruber, quien pone las habitaciones a nombre de su mujer Loli, que entró a trabajar en casa de Lina como empleada doméstica para echar una mano a otra de ellas, Mari Carmen. En esos ingresos hospitalarios, de viernes a domingo, Lina recibía quimioterapia y radioterapia. Hasta que tuvieron que suspender las grabaciones de Hostal Royal Manzanares”, cuenta el biógrafo, que próximamente publicará una edición revisada y actualizada de su biografía de Lina.

Cobró la herencia hace poco

Tras reponerse un poco de todos aquellos palos, la artista continuó trabajando de forma esporádica. En los primeros años del nuevo milenio, por ejemplo, hizo series como Academia de baile Gloria, ¿Se puede?, A tortas con la vida o Escenas de matrimonio. Claro que también fue dando cada vez más peso a su vida personal, compartiendo tiempo de calidad con aquellos a quienes consideraba parte de su familia. En esta categoría entra Daniel, que empezó a ejercer de representante de su jefa cuando esta tomó la decisión de prescindir de Moncho Ferrer. Cuando hizo lo propio con su gerente Ángel Gutiérrez, Daniel pasó a encargarse de todo: llevaba sus empresas, gestionaba el teatro La Latina [que la artista vendió en 2010], era su representante, secretario, asistente personal… además de amigo y confidente, por supuesto. Hasta lo nombró tutor legal cuando se le empezaron a acumular los achaques. La muerte de su hermana Julia en 2012 fue otro punto de inflexión en la vida de una Lina que al poco de eso se vio obligada a permanecer cerca de un año hospitalizada debido a una fuerte neumonía. Ahí, Daniel se encargó de mantener informados a los periodistas que querían saber cómo se encontraba la artista y por qué no recibía ciertas visitas.

El Padre Ángel y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ante el féretro de Lina Morgan / EFE

Tras abandonar el hospital en septiembre de 2014, la protagonista de La tonta del bote pasó una breve temporada en una residencia y luego se recluyó en su casa de la calle Samaria por voluntad propia, ya que era una persona coqueta y no deseaba que nadie presenciara su deterioro físico. Entre esas cuatro paredes estuvo cuidada por los suyos y atendida por un equipo médico que la controlaba día y noche. “Necesita mucha tranquilidad”, declaró Daniel en junio de 2015. “Pero atiende a las llamadas telefónicas que quiere. Está en contacto con quien le apetece. Son muchos los que la llaman, porque no ha cambiado de número de móvil, pero pocos son los que logran hablar con ella. También recibe muchísimos mensajes de cariño. Y quiero aclarar que es ella quien ha decidido no recibir en casa a sus amigos. Nadie se lo impide, y si las enfermeras que la atienden vieran algo raro en la actitud de cualquiera de nosotros, lo denunciaría. La dueña de su casa es Lina, nadie manda por encima de ella. Y hace y deshace lo que le da la gana”.

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Algunos medios digitales la dieron por muerta en distintas ocasiones, cosa que la cabreó, aunque fue el día 19 de agosto de 2015 cuando realmente cerró los ojos a la vida. A partir de ahí, la prensa del colorín puso el foco en el destino del patrimonio de Lina, que nunca se casó ni tuvo hijos, y tampoco tenía relación con sus sobrinas, quienes al parecer solo la buscaban por interés. Luego se supo que la artista había legado su patrimonio a su chófer Abelardo y a Daniel Pontes, al que algunos pusieron entonces como hoja de perejil. Según algunas fuentes consultadas, nuestro protagonista sigue viviendo en Alcorcón, donde lleva una vida normal junto a su esposa e hijas, y hasta hace poco no pudo cobrar ni un euro de la herencia, que en palabras suyas no superaba los dos millones de euros. “Al no ser heredero directo, tengo que pagar el 70% a Hacienda", lamentó una vez. El pasado mes de octubre se dejó ver en el acto de descubrimiento de la placa que el Ayuntamiento de Madrid colocó en el edificio donde Lina residió y murió, aunque evitó hacer declaraciones a la prensa y de momento sigue rechazando todas las ofertas para sentarse a hablar de su vida junto a la que fuera reina de la comedia popular.