El cocinero de Chueca que se ha ganado la confianza de Bad Bunny: tiene un restaurante donde puedes comer por menos de 16 euros

Tras más de dos horas de concierto, después de bailar junto a los invitados en "la casita" y traer el ambiente puertorriqueño a la capital, Bad Bunny regresará a su camerino y recuperará fuerzas con una cena junto a su equipo. Pero, ¿quién es el encargado de esta cena tan exclusiva? Hablamos ni más ni menos que del cocinero argentino Aldo Sebastianelli, chef del restaurante Gustoo en el madrileño barrio de Chueca y que se hará cargo de la dieta del artista durante su residencia en el Riyadh Air Metropolitano.

Cocina creativa, personal y con guiños a América Latina

Definido por la Guía Repsol como "un éxito consolidado que va más allá de las modas", Gustoo, dirigido por Aldo y su socio Jorge Calen, destaca por su cocina creativa y personal. Por lo que no es de extrañar que la carta cambie con frecuencia.

Los chefs Jorge Cal y Aldo Sebastianelli / Guía Repsol

Calificando este proyecto de alta cocina como "una paranoia", los chefs combinan técnica y desenfado incluyendo guiños a América Latina, algo que refleja la identidad del restaurante en cada plato y que combina a la perfección con la personalidad del cantante puertorriqueño.

¿Qué platos incluye la cena de Bad Bunny?

Aunque los platos exactos no han trascendido, algunas fuentes revelaban que el menú estaría compuesto por seis platos creativos pensados para ser comidos con facilidad, con guiños a la gastronomía española y algún capricho goloso. Este servicio, iría seguido de una recena con un bikini trufado, uno de los platos estrella del chef que combina el clásico sandwich mixto de jamón y queso con la sofisticación de un pan brioche, un jamón ibérico y una salsa de trufa.

Bocados de alta cocina por menos de 16 euros

Situado en el Mercado de San Antón, Gustoo es un local pequeño con pocas mesas, barra vista y que no admite reservas. Y es que su experiencia se basa en sus raciones para compartir y en sus bocados de alta cocina, que pueden degustarse por menos de 16 euros. Entre sus platos destacan su puerro en siete texturas, su brioche de costilla, su melanzane de berenjena asiática, su salmoncito pibil, su gambón en tempura o su bao de pollo.

Brioche de Costilla de Gustoo / Guía Repsol

Sebastianelli emplata las elaboraciones frente al comensal, pero no lo hace sobre una vajilla al uso, y es que en Gustoo solo hay una caja de cartón y unos cubiertos de plástico que invitan a los clientes a disfrutar del bocado en el momento o a llevarlo directamente a casa. ¿Presentará el chef argentino los platos frente al cantante con el mismo desparpajo que lo hace frente a sus clientes?