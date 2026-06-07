Claudia Martín, la Miss Madrid que estudia Enfermería y busca romper mitos: "La verdadera seguridad nace de lo que no se ve"

Claudia Martín tiene 22 años, es de Madrid y está a punto de terminar Enfermería. Pero, además de batas, prácticas hospitalarias y trabajo de fin de grado, su agenda suma ahora ensayos, entrevistas, preparación personal y una banda: la de Miss Internacional Madrid 2025.

La madrileña Claudia Martín participará en Miss International Spain con un proyecto social centrado en la infancia y la reducción de las desigualdades. / Cedida

La joven representará a Madrid en Miss International Spain, el certamen nacional del que saldrá la candidata que llevará el nombre de España a Miss International en Japón. Para ella, sin embargo, el concurso no es solo una pasarela ni una competición de belleza. Es una plataforma desde la que hablar de valores, infancia, desigualdad y propósito. "Cuando tienes claro quién eres, de dónde vienes y hacia dónde quieres ir, no hay límites", asegura en una entrevista en exclusiva a El Periódico de España.

¿Qué hay detrás de tu elección como Miss Internacional Madrid 2025?

Actualmente estoy finalizando el grado en Enfermería, una vocación que me ha acompañado desde que era niña y que define profundamente quién soy. Después me gustaría seguir formándome con un máster en Dermoestética y Tricología, y también especializarme como matrona, porque siempre he tenido una conexión muy especial con el cuidado de las personas, sobre todo con los niños. Llegar hasta aquí ha sido un proceso muy bonito, de constancia, trabajo interno y crecimiento personal. Ser elegida Miss Internacional Madrid 2025 me ha dado la oportunidad de representar a mi ciudad en el certamen nacional desde mis valores y desde mi propia historia. Lo estoy viviendo con muchísima ilusión, pero también con la responsabilidad de formar parte de algo más grande que yo misma.

¿En qué consiste exactamente este certamen?

Ahora mismo voy a participar en Miss International Spain, que es el certamen nacional donde competimos candidatas de todas las comunidades autónomas. La concentración empieza el 10 de junio en Tenerife, donde estaremos preparándonos durante varios días en el Hotel Los Olivos Beach Resort, y el día 14 se celebrará la gala final. De ahí saldrá la ganadora, que será quien represente a España en el certamen internacional de Miss International en Japón. Eso implica no solo llevar una banda, sino representar una cultura, unos valores y una forma de entender el mundo.

¿Por qué sientes que Miss International Spain encaja con tu forma de entender la belleza?

Lo que más me gusta es que no se basa solo en la imagen. Se valora mucho la educación, la forma de estar, la sensibilidad y esa elegancia que también tiene mucho que ver con la cultura japonesa. Creo que es un certamen en el que tienes que mostrar quién eres de verdad, y ahí es donde siento que encajo. Es una plataforma donde se valora la preparación, la capacidad de comunicar, la autenticidad y, sobre todo, el compromiso con una causa.

¿Qué te motiva a participar en este concurso?

Me motiva el propósito. La posibilidad de tener una voz y utilizarla para algo que realmente importe. No lo veo como una meta superficial, sino como una herramienta para generar impacto, para inspirar y para dar visibilidad a realidades que muchas veces no se ven.

Claudia Martín, estudiante de Enfermería y Miss Internacional Madrid 2025, afronta el certamen con emoción y responsabilidad. / Cedida

¿Qué supone compaginar tus últimos meses de Enfermería con una preparación tan intensa?

Es una etapa exigente, porque estoy terminando la carrera, con el trabajo de fin de grado y realizando prácticas en diferentes hospitales, mientras preparo el certamen. Pero también es una etapa que me define. Creo que cuando tienes claro quién eres y lo que quieres, aprendes a priorizar, a organizarte y a dar lo mejor de ti en cada ámbito. Para mí, todo forma parte del mismo camino.

¿Cómo te estás preparando para el certamen?

La preparación va mucho más allá de lo físico. Trabajo mi disciplina, mi constancia, mi comunicación y, sobre todo, mi equilibrio emocional. Cuido mi cuerpo, pero también mi mente. Porque al final, la verdadera seguridad no nace de lo que se ve, sino de lo que eres cuando nadie te está mirando.

¿Qué papel tiene el bienestar emocional en todo esto?

Es fundamental. Vivimos en un ritmo muy exigente y aprender a parar también forma parte del proceso. En mi caso, encuentro equilibrio en el deporte, en mi familia, en momentos de calma y en recordar siempre por qué empecé.

¿Cómo estás viviendo esta experiencia?

La estoy viviendo con mucha emoción, pero también con mucha responsabilidad. Soy consciente de que representar a Madrid implica representar una historia, unos valores y a muchas personas que han formado parte de mi camino.

La madrileña Claudia Martín participará en Miss International Spain con un proyecto social centrado en la infancia y la reducción de las desigualdades. / Cedida

¿Tienes algún proyecto social?

Sí. Mi proyecto social está enfocado en la reducción de las desigualdades, especialmente en la infancia, porque es una realidad que siento muy de cerca. He tenido la suerte de crecer en un entorno estable, rodeada de una familia que siempre me ha dado amor, seguridad y oportunidades. Precisamente por eso soy muy consciente de que no todos los niños parten de la misma base. Muchos crecen marcados por la inestabilidad, la falta de recursos o incluso la ausencia de un entorno familiar, y eso condiciona directamente su desarrollo, su bienestar emocional y sus oportunidades de futuro. Para mí, este proyecto no es solo una idea, sino una responsabilidad. Creo que todos los niños merecen crecer en un entorno seguro, sentirse queridos y tener la posibilidad real de construir su propio camino.

¿Cómo te gustaría desarrollarlo desde una plataforma como Miss International?

Mi objetivo es colaborar activamente con asociaciones que trabajen con niños en situación de vulnerabilidad, especialmente con aquellos que no cuentan con un entorno familiar estable, para aportar ayuda, cercanía, tiempo y visibilidad a esta realidad. Veo en Miss International una oportunidad muy valiosa para dar voz a esta causa a mayor escala, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Me gustaría contribuir, aunque sea poco a poco, a que estos niños sean más escuchados y aportar mi granito de arena para construir un futuro más justo para todos ellos.

¿Qué te gustaría transmitir con tu participación?

Autenticidad. Que se vea que detrás de todo esto hay una persona real, con una historia, con esfuerzo, con valores y con un propósito claro. Y que la belleza, cuando es verdadera, siempre va acompañada de algo más profundo.

¿Qué le dirías a alguien que también tiene un sueño y está trabajando por conseguirlo?

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Que lo trabajen. Porque al final las cosas no llegan solas, pero cuando lo haces con ganas y de verdad lo sientes, todo cobra sentido. Y que cuando tienes claro quién eres, de dónde vienes y hacia dónde quieres ir, no hay límites.