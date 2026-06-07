Cien colegios de Madrid tendrán auxiliares de danza a partir del curso 2026/27

La Comunidad de Madrid extenderá el próximo curso 2026/27 su programa de auxiliares de danza a un centenar de centros educativos sostenidos con fondos públicos. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana una inversión de 548.400 euros para desarrollar esta iniciativa, enmarcada en el Plan Integral de Danza del Ejecutivo autonómico.

El programa incorpora a bailarines formados en conservatorios profesionales que colaboran con los profesores de Música en los centros educativos. Su finalidad es acercar la danza, el folclore y la cultura popular a los estudiantes, además de contribuir a mejorar su desarrollo motriz y fomentar hábitos de vida saludables.

La iniciativa también pretende combatir el sedentarismo entre los más jóvenes, despertar el interés por las disciplinas artísticas relacionadas con la danza y favorecer la creación de nuevos públicos. Asimismo, busca impulsar la aparición de futuros talentos en este ámbito cultural.

Requisitos para participar

Los candidatos deberán haber completado sus estudios en un conservatorio profesional o haber superado la prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Danza. Antes de incorporarse a los centros educativos, recibirán formación específica para adquirir las herramientas necesarias que les permitan desarrollar adecuadamente sus funciones.

La convocatoria, cuya apertura está prevista próximamente, valorará además la especialidad en Baile Flamenco o Danza Española, así como la formación complementaria en folclore. También se tendrá en cuenta la participación de los aspirantes en espectáculos o festivales dirigidos al público infantil o juvenil.

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La cuantía económica que recibirán los auxiliares dependerá de su nivel de dedicación al programa. La actividad podrá desarrollarse con una carga horaria de entre seis y dieciséis horas semanales, según las necesidades y características de cada centro educativo.