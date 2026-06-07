La otra cara de la visita del papa a Madrid: conductores graban los enormes atascos que colapsan los túneles de la M-30

No es oro todo lo que reluce, aunque con un evento de tal envergadura y que moviliza a tanta gente es imposible que nadie salga perjudicado. Arriba, a la luz del sol, todo brilla y luce perfecto. Pero bajo tierra, en el suburbano, la cosa cambia. Miles de conductores se vieron afectados por los atascos en los túneles de Madrid al paso de la comitiva del Papa. Pese a las recomendaciones de todas las instituciones para buscar otros medios de transporte, el caos parecía inevitable. Y llegó, creciendo con el fin de semana y la llegada del pontífice.

"La gente lleva parada más de 30 minutos", comentaba en Tiktok la usuaria @betibarzz, que subió los vídeos que grabó mientras circulaba en moto por el túnel de la M-30 a media tarde del sábado. En ellos se puede ver como iban dejando atrás decenas y decenas de coches, con los conductores fuera de sus coches. "Alucinante, es una ratonera", comentaba mientras se abría paso.

Unas imágenes que se han repetido este domingo, en el segundo día de visita de León XIV. Las obras en puntos clave de la ciudad -Legazpi, Madrid Norte y túnel de Ventas- sumadas a los cortes al tráfico por los actos del papa, han convertido la capital en una ratonera con kilométricos atascos tanto en las vías de acceso a la ciudad -la A-3 y la A-2- como en la vía de circunvalación de la M-30 y en muchas calles de la almendra central.

Dispositivo especial

La zona más problemática, sin duda, es el entorno de la Plaza de Cibeles y Plaza de Lima, donse se están celebrando los actos más multitudinarios de la visita del Papa que, en total, sumarán 1,8 millones de asistentes, y que desde el miércoles pasado, cuando se cortó totalmente el tráfico, colapsó aun más la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se diseño un dispositivo sin precedentes para la ' Visita del Papa León XIV , en el que además se contará con el despliegue de un dispositivo especial reforzado de Policía Municipal y Agentes de Movilidad que velará por satisfacer las necesidades en materia de movilidad y seguridad durante los preparativos y la celebración de los eventos y que se irá adaptando a las necesidades que puedan surgir.

Ante este panorama y la previsión de que vaya a peor, el Ministerio de Trabajo ha hecho un llamamiento este martes a las empresas para que faciliten al máximo el teletrabajo estos días tanto en Madrid y Barcelona como en Canarias.

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Precisamente, para evitar estos colapsos, el Ministerio de Trabajo reclama a las empresas de Madrid, Catalunya e Islas Canarias, puntos de la visita del Papa, que facilitaran al máximo el teletrabajo a sus empleados. En el caso de aquellos profesionales que no puedan ejercer a distancia, las autoridades sugieren oxigenar las entradas y salidas y permitir horarios flexibles. Pocas horas después de esta propuesta del ministerio, sin embargo, la Generalitat de Catalunya ha evitado aconsejar el teletrabajo y ha resaltado que hará todo lo posible para que la movilidad esté garantizada.