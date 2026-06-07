Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio

El Papa León XIV esta de visita en Madrid como parte de su viaje apostólico por España entre el 6 y el 9 de junio. Cuatro días que están plagados de actos oficiales en los que el Pontífice se acercará a los fieles y en los que se prevé una gran afluencia de visitantes en la capital.

A continuación te dejamos la agenda completa con los actos y horarios previstos en Madrid por la visita del Papa León XIV para este lunes 8 de junio:

9:30 horas: reunión con el Presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.

El Papa León XIV comenzará la jornada del lunes con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica. La cita forma parte del bloque institucional de la visita del Pontífice a Madrid.

10:30 horas: encuentro con los miembros del Parlamento español.

A continuación, el Santo Padre acudirá al Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo, para participar en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales. Será la primera vez que un Papa visite el Congreso de los Diputados en España. A su llegada será recibido por la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. El acto incluirá la interpretación de los himnos de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano, la firma en el Libro de Honor, la entrega de varios regalos institucionales y la intervención del Pontífice ante los miembros del Parlamento.

11:30 horas: encuentro con los obispos de España

Tras su paso por el Congreso, León XIV se trasladará a la sede de la Conferencia Episcopal Española para mantener un encuentro con los obispos españoles. La cita se produce en un año especial para la CEE, que en 2026 cumple 60 años desde su fundación en 1966, tras el Concilio Vaticano II. El Papa será recibido por el arzobispo presidente, monseñor Luis Argüello; el cardenal José Cobo; y monseñor César García Magán. Durante la visita, dirigirá unas palabras a la Asamblea Plenaria, firmará en el libro de honor, saludará personalmente a arzobispos y obispos y descubrirá una placa conmemorativa de su visita.

12:50 horas: comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

A mediodía, una vez finalizado el encuentro en la Conferencia Episcopal Española, el Papa compartirá una comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica. Será una cita de carácter interno dentro de la agenda eclesial del Pontífice en Madrid.

18:00 horas: oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Madrid.

Por la tarde, a las 18:00 horas, el Santo Padre acudirá a la Catedral de Santa María de la Almudena, situada en la calle Bailén, para participar en un momento de oración y homenaje a la patrona de Madrid. El acto tendrá un carácter íntimo e incluirá una ofrenda floral y un tiempo de oración ante la imagen de la Virgen en el camarín. Está prevista la presencia del arzobispo de Madrid, el cabildo catedralicio y seminaristas.

19:00 horas: encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana.

La jornada concluirá con un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, en la avenida de Concha Espina. El acto reunirá a representantes de la Iglesia diocesana de Madrid, así como de las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, con presencia de parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdotes y agentes pastorales. Las puertas se abrirán a las 15:00 horas y el preacto incluirá música, testimonios, magia, reflexiones por etapas de vida y la entrada de la Virgen de la Almudena y del Cristo de Medinaceli. La llegada del Papa está prevista a las 19:00 horas, antes de la bienvenida del cardenal Cobo, el mensaje del Santo Padre, el rezo del Padrenuestro, la bendición final y la despedida, que contará con la interpretación del “Himno de la alegría” por David Bustamante.

La partida del Santo Padré será el martes 9 de junio, cuando pondrá rumbo a Barcelona:

10:20 horas: discurso y encuentro con voluntarios en el Pabellón 3 de Ifema en Madrid.

El Papa mantendrá a las 10:20 horas un encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de Ifema Madrid, en el que agradecerá la colaboración de quienes han hecho posible la organización de los actos más multitudinarios de su visita. El preacto comenzará a las 8:30 horas con música en directo, el vídeo “El ejército silencioso” y el rezo de Laudes, seguido de testimonios y actuaciones de Pablo López, Soraya Arnelas y DJ Édgar Almiñana. También se proyectarán videomensajes de Shahar Isaac y Jonathan Roumie, conocidos por sus papeles de San Pedro y Jesús en The Chosen. La llegada del Papa está prevista a las 10:10 horas en carrito de golf, antes del himno Alza la Mirada, la bienvenida del cardenal Cobo, el vídeo dedicado a los voluntarios y el discurso del Santo Padre.

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