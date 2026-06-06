La visita del papa a Madrid, en directo: la capital abre los brazos para acoger la esperada llegada de León XIV

El Papa está a punto de llegar a España. Y Madrid se engalana para la venida de León XIV. El sumo pontífice visita la capital entre el 6 y el 9 de junio, antes de continuar en Barcelona y Canarias, en la que será la primera visita del máximo responsable de la Iglesia Católica desde el viaje de Benedicto XVI en 2011. Una vigilia con jóvenes, una misa en Cibeles o un gran encuentro en el Bernabéu son solo algunas de las actividades previstas por El Vaticano durante estas jornadas, para las que Madrid ya lo tiene todo preparado.

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Unos 70.000 religiosos y fieles recibirán al papa en un Bernabéu reconvertido en catedral En torno a 70.000 personas, entre representantes de los estamentos de la diócesis de la Comunidad de Madrid, parroquias, hermandades, asociaciones y un coro de mil jóvenes, acompañarán al papa León XIV este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, que se reconvertirá en una gigantesca catedral con tres niveles para los asistentes. En su visita a Madrid, el papa tendrá en el estadio madrileño su encuentro con fieles y la comunidad diocesana de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares. Así, el Santiago Bernabéu se convertirá en un gran espacio de oración y canto con actuaciones musicales, un coro juvenil, bailarines y testimonios que van desde adultos que acaban de bautizarse, hasta las dificultades de las familias migrantes.

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su viaje a España El Pontífice mantendrá un encuentro privado con supervivientes de abusos en la Iglesia, aunque el Vaticano no ha detallado fechas ni asistentes, apelando a la privacidad. La confirmación llega tras las críticas de asociaciones como ANIR y RIYA, que denuncian haber sido ignoradas. Se prevé que la reunión se limite a personas vinculadas al Proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid, dejando fuera a las organizaciones activistas. Ante esta gestión, los colectivos de víctimas han convocado una manifestación este lunes frente a la Nunciatura, donde se aloja León XIV, para expresar su protesta.

Parroquias y colegios acogen en Madrid a peregrinos que vienen a ver al papa León XIV Miles de peregrinos de distintos lugares de España y del mundo ya han empezado a llegar a Madrid para acudir a algunos de los actos programados con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad, del 6 al 9 junio. Muchas parroquias y colegios de la capital se han transformado en puntos de encuentro multiculturales donde la hospitalidad y la expectación marcan las horas previas a la vigilia de oración este sábado en la Plaza de Lima y la eucaristía del domingo. Entre los visitantes se encuentra un grupo de veinte estudiantes universitarios procedentes de Varsovia, pertenecientes al Club Potok, una entidad juvenil impulsada por el Opus Dei. Los estudiantes, que aprovechan los días festivos del Corpus Christi en Polonia para cerrar su curso de actividades, están alojados en la parroquia San Alberto Magno, en Puente de Vallecas, donde han realizado labores de voluntariado y mantenimiento en los jardines.

Alcobendas celebra la visita del Papa con una pancarta, pañoletas e iluminación especial La ciudad de Alcobendas se suma a los actos de conmemoración por la “histórica” visita del Papa León XIV a Madrid, con una serie de gestos como la instalación de una pancarta en el edificio consistorial con el mensaje “Alcobendas con el Papa”. Además, la alcaldesa, Rocío García Alcántara, ha entregado en las tres parroquias de la ciudad miles de pañoletas diseñadas con el mismo mensaje, para que sean repartidas entre los fieles que asistan a estos centros y que vayan a trasladarse estos próximos días a las distintas actividades organizadas con motivo de la visita papal. Asimismo, la estatua más representativa de la ciudad, la Menina, se iluminará desde este viernes y hasta el domingo de amarillo, color asociado al Vaticano y a los actos papales.

Quinientos jóvenes sevillanos viajan a Madrid para el encuentro con el Papa León XIV Un grupo de 500 jóvenes sevillanos, con edades de entre 14 y 30 años, ha partido en nueve autobuses hacia Madrid para participar en la histórica visita del Papa León XIV. La expedición, impulsada por la Archidiócesis de Sevilla, cuenta con una amplia representación de parroquias, hermandades, movimientos eclesiales y el Seminario Metropolitano, todos ellos acompañados por el arzobispo monseñor José Ángel Saiz Meneses y sus obispos auxiliares. El despliegue busca que la juventud sevillana esté presente en los actos centrales de este fin de semana, destacando especialmente la Vigilia de Jóvenes de este sábado. En este evento, cuatro representantes de la pastoral juvenil sevillana han sido seleccionados para ocupar un lugar destacado en el espacio reservado para las delegaciones españolas, simbolizando la participación activa y el compromiso de la juventud andaluza en la agenda del Santo Padre en la capital.

Así se encuentra la plaza de Lima Es escenario de Lima completamente preparado para la visita del Papa. El escenario de Lima / Héctor González

El encuentro de León XIV con las víctimas de abusos, aún en el aire El papa León XIV llega este sábado a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia tras el acuerdo Iglesia-Estado para la reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial que contempla indemnizaciones y con la posibilidad de un encuentro privado con víctimas todavía en el aire. [Lea la información completa]

Vehículos oficiales del Papa Imagen de los vehículos para el despazamiento de su Santidad. Vehículos oficiales del Papa / Héctor González Vehículos oficiales del Papa / Héctor González

Pablo Tello La 'zona cero' de Madrid a escasas horas de la llegada del Papa: "Entiendo que la ciudad se involucre, pero la prioridad deberían ser los ciudadanos" Este sábado, 6 de junio, León XIV aterrizará en la capital, donde se ultiman los preparativos de su viaje apostólico: cortes de tráfico, jornadas de teletrabajo y comercios que prevén un ‘sold out’. [Lea la información completa]