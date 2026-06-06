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DEL 6 AL 9 DE JUNIO

La visita del papa a Madrid, en directo: la capital abre los brazos para acoger la esperada llegada de León XIV

ESPECIAL MULTIMEDIA | Escenarios, actos, recorridos... Todo lo que hay que saber sobre la histórica visita del Papa León XIV a Madrid

La agenda del Papa en España en 120 segundos

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SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

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M.A. / J.M.C. / D.G.A. / A.N.S.

Madrid

El Papa está a punto de llegar a España. Y Madrid se engalana para la venida de León XIV. El sumo pontífice visita la capital entre el 6 y el 9 de junio, antes de continuar en Barcelona y Canarias, en la que será la primera visita del máximo responsable de la Iglesia Católica desde el viaje de Benedicto XVI en 2011. Una vigilia con jóvenes, una misa en Cibeles o un gran encuentro en el Bernabéu son solo algunas de las actividades previstas por El Vaticano durante estas jornadas, para las que Madrid ya lo tiene todo preparado.

Siga en directo todas las actividades previstas, la agenda del papa y las restricciones de tráfico esperadas para estos días.

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