La trastienda de la Feria del Libro donde se esconden las ediciones más raras: "Editamos lo que nos da la gana"

Hay una zona de la Feria en la que los libros no se comportan como se espera de ellos. No siempre se leen de izquierda a derecha ni obedecen al formato de la estantería. A veces, se despliegan como una escultura. Otras se cosen, se juegan y se manchan. Ese territorio se llama Indómitas y regresa a Madrid como una pequeña república de papel para quienes entienden la edición como oficio. En su cuarta edición, el proyecto reúne a 45 sellos que ocuparán su pabellón de forma rotatoria durante dos fines de semana: del 29 al 31 de mayo y del 5 al 7 de junio. Al final del Retiro, estas editoriales han levantado una casa provisional para aquello que normalmente vive en las afueras. La bibliodiversidad adquiere aquí cuerpo: revistas mutantes, poesía visual, memoria familiar, crítica urbana, edición cartonera... Cada catálogo parece responder a una intuición antes que a un cálculo. Publicar, para estas casas pequeñas, ojo, es elegir una forma de estar en el mundo: con menos maquinaria, quizá, sí, pero con una escucha más fina.

“Una edición no convencional está mucho más sujeta a las intenciones, gustos y neuras de su creador. Ese es el único programa al que respondemos. Tal vez, las ediciones sí convencionales tengan otro tipo de cosas en cuenta, como el retorno económico, algo que para cualquier editor independiente es totalmente secundario”, cuentan Diego Ortiz y Pepe Murciego, responsables de La Más Bella. El sello surgió en 1993 de la mano de tres tardoestudiantes de Comunicación Audiovisual y Bellas Artes. Y, desde entonces, a través del fanzines enfocados a la historieta, han ido desarrollado un proyecto enfocado a la experimentación: “Nuestro objetivo es editar lo que nos dé la gana, sin reparar en cuestiones prácticas y profesionales de un sector que nos es ajeno. Lo hacemos al margen, sin pedir permiso”.

Revistas mutantes, crítica urbana y edición cartonera, entre otros formatos, conforma en universo de Indómitas. / CEDIDA

Útiles para el viaje contemporáneo es el lema de Indómitas y funciona como una brújula para tiempos inciertos. Frente a la velocidad, propone objetos lentos. No ofrecen manuales para vivir, sino artefactos para atravesar la intemperie. “La autopublicación da mayor libertad porque responde a la necesidad de contar algo de forma inmediata, sin revisiones, con piezas pequeñas, cuya calidad puede ser una genialidad o una porquería. Su encanto está ahí. El fin no es ganar dinero”, asegura Anónimo García, de Homo Velamine. Este colectivo nació hace 13 años con el deseo de preservar una mirada crítica e independiente. Sus referentes declarados son el dadaísmo, el surrealismo y el situacionismo, corrientes que comparten el uso del absurdo, la ironía y la subversión como herramientas de cuestionamiento social. A partir de esta herencia, han desarrollado su propio método de trabajo: el ultrarracionalismo.

Junto a las editoriales de España, llegan proyectos de Perú, Argentina, Brasil... / CEDIDA

Si bien los temas que abordan resultan minoritarios, suelen encararlos con el mayor mimo posible. Lo que les ha vuelto únicos. “Este proyecto ha sido el filtro por el que gente afín nos hemos seleccionado, compartiendo una mirada común de cuestionamiento y humor. Algunas personas escribían para decirnos que querían participar y se ha acabado haciendo un pequeño grupo de grandes amigues”, continúa García. Este año, además, Indómitas mira hacia fuera. Junto a editoriales de distintos puntos de España, llegan proyectos de Perú, Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Portugal, Polonia y Estados Unidos. La caseta se convierte así en un puerto donde los libros cruzan acentos, técnicas y genealogías.

Jugar con los formatos

Entre las apuestas de este año aparecen libros que abren puertas secretas dentro de su propio concepto. BIBA, de La Más Bella, transforma viejos volúmenes de una colección popular de los 70 en piezas nuevas, atravesadas por la memoria doméstica. Y Poemóbiles, de Augusto de Campos y Julio Plaza, regresa como un clásico de la poesía que se activa con las manos. Otros títulos miran de frente algunas heridas del presente. En Es una pena que el hormigón no arda, Raquel Meyers convierte el cemento, el turismo y la ciudad en interrogación política. Malos hábitos, de Adriana Marineo, hace de la desobediencia una fábula gráfica. Un sexto dedo en cada mano recuerda, a través de Escorpiones Cartoneros, que la edición artesanal también puede ser una forma de alianza internacional. Y Surcar el olvido, de Isela Xospa, abre el álbum familiar para convertir el acervo íntimo en archivo colectivo.

Indómitas es un puerto donde los libros cruzan acentos, técnicas y genealogías. / CEDIDA

“Todo ello nos permite jugar con los formatos, hacer piezas a medida y experimentar con un riesgo económico bajo. El lector ideal es uno mismo. Ahora bien, en el momento de compartir los proyectos, son muy distintos y la implicación va cambiando”, sostiene Roberto Equisoain, propietario del sello que lleva su nombre. Lo montó por el placer de compartir y comentar textos con su entorno. Y, claro, con esta voluntad por bandera, ha ido desarrollando un material de lo más sugerente. Para conectar mundo tan lejanos, en Ultramarina C&D, de Gian Pierre Codarlupo, se mueven entre el diseño cartonero y el digital, alternando calidades para obtener resultados variopintos. “En este modelo, lo que más pesa es la venta directa, el boca a boca y las librerías cercanas”, explica su líder. Para ellos, el objeto físico tiene un valor que va más allá del contenido: es un medio para contar historias desde su portada hasta su última página. Cada cubierta pintada a mano y cada detalle es una celebración de lo manual.

Objetos de pensamiento

Esta manera de concebir la cultura les ha permitido acercarse a otras audiencias que, en ocasiones, por las prisas que controlan el presente, prestan más atención a otros detalles. “Nuestros libros son más que palabras: son actos de resistencia y reflexión. En un mundo lleno de ruido, cada pieza es una llamado a la pausa y al cambio”, añade Codarlupo. De ahí que el grado de implicación, al final, al ser proyectos tan personalizados, sea altísimo. Rubén Barroso, creador de Las Ciervas, así lo corrobora: “Se trata de un trabajo orfebre. Por lo que las ferias son el sitio ideal para exhibirlas. Cuando estás frente a un objeto que no sólo tiene múltiples lecturas, sino que se considera arte, automáticamente cambia la percepción. Se trata de cosas sobre las que pensar a través de una estética y unos modos de hacer muy directos. Diría que son como saetas”. La suya no es una editorial al uso, sino una extensión de lo que él es como artista.

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Esta manera de concebir la cultura les ha permitido acercarse a otras audiencias. / CEDIDA

La programación acompaña esa voluntad de sacar la literatura de su postura solemne: poesía escrita al instante, laboratorios de autoedición, ajedrez convertido en poema, carteles nacidos del verso… “Nuestro público es un público enamorado”, subraya Barroso. Quizá, por ello, Indómitas importa tanto. Porque en una feria que celebra el libro en todas sus escalas, estos proyectos recuerdan que leer también puede ser tocar, desplegar, sospechar, reír, desmontar, heredar y contradecir. Que un libro puede ser refugio, pero también herramienta. Que la independencia no es sólo un tamaño empresarial, sino una ética del cuidado. Y que todavía hay quienes trabajan despacio para que aparezcan objetos que, aunque no se parecen a nada, al abrirse, nos devuelven algo de nosotros.