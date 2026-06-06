Torrejón de Ardoz se prepara para Torredance con la participación de 12 escuelas de baile

Cerca de 1.300 jóvenes procedentes de 12 escuelas y grupos de baile participarán este fin de semana en una nueva edición de Torredance, una iniciativa organizada por la Concejalía de Juventud de Torrejón de Ardoz que se celebrará en el Recinto de Conciertos del Ferial bajo el lema '¿Vas a mirar o vas a moverte?'.

La programación arrancará este sábado a las 11:00 horas con las actuaciones de Seren Dance y Dancearte. La actividad continuará por la tarde, desde las 17:00 horas, con la participación de la Casa de Andalucía y las escuelas de danza de La Caja del Arte y Patricia Muñoz.

El domingo las exhibiciones comenzarán a las 10.30 horas con la Escuela de Baile de BF Dance School By Use García Body Fitness Training. A continuación actuarán Bailaré hasta que me ARTE, el Grupo de Baile Rompan Filas de Astor y la Escuela TJ Danza.

Tras una pausa, la programación se reanudará a partir de las 17:00 horas con las actuaciones de N.T.L. Wuacha, Equipo Proyecto Danza y las formaciones Deseos Danza y Deseos 2.0.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro Prieto, destacó que Torredance supone "una gran exhibición del trabajo y el arte de los jóvenes que se forman en las escuelas de danza y grupos de baile de la ciudad".

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Por su parte, el concejal de Juventud, Urbanismo y Vivienda, Víctor Miranda, señaló que "con iniciativas como Torredance, Torrejón de Ardoz sigue reforzando su programación juvenil y cultural, especialmente vinculada a la música, el deporte y las artes urbanas".