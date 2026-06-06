El 'steakhouse' peruano de Madrid donde los cócteles se hacen con wagyu, redestilaciones y maíz morado.

La coctelería ha dejado de ser un complemento en los restaurantes de Madrid. En los últimos años, la barra ha ganado terreno hasta convertirse en una parte decisiva de la experiencia gastronómica. En La Cuadra de Salvador, el steakhouse peruano con recomendación Repsol al cumplir su primer año en la capital, esa apuesta se entiende desde el primer trago. Con cuatro locales en Lima, el proyecto aterrizó en la capital con un espacio de 1.000 metros cuadrados, dos plantas, varios ambientes, salón privado y una propuesta centrada en carnes USDA Prime, bodega y coctelería de autor.

Al frente de la propuesta líquida está César Albornoz, bartender del restaurante, que ha construido junto a su equipo —formado por Beatriz Rivas y Paul Palas— una carta donde conviven pisco, maíz morado, huacatay, aguaymanto, wagyu, redestilaciones, fat wash, sodas caseras y "cócteles desalcoholizados".

Mariana Lastra, encargada de la sala junto al jefe de cocina, Vicente Aliaga y César Albornoz responsable de conectar la cocina y la coctelería en La Cuadra de Salvador. / Cedida

Rivas, según explica el propio Albornoz, tiene un papel especialmente vinculado a la parte más aromática y experimental, con pruebas de perfumes, bitters y elaboraciones de perfil más técnico; mientras que Palas completa una barra pequeña, de tres personas, pensada para funcionar como un espacio con identidad propia dentro del restaurante. No es una barra concebida solo para acompañar la carne: es una puerta de entrada al universo de La Cuadra de Salvador.

La carta líquida de La Cuadra de Salvador incluye cócteles con pisco, maíz morado, huacatay, wagyu y redestilaciones. / Cedida

"Yo siempre trato de que la gente se sienta cómoda en donde está", explica Albornoz en una entrevista concedida a El Periódico de España. Esa frase resume bien el enfoque de La Cuadra: quien quiera puede sentarse a cenar en sala, pasar antes por la barra o terminar allí la sobremesa con un cóctel. "Si quieres ir primero a la barra y después pasar a comer también puedes hacerlo, porque al final seguimos siendo un equipo y seguimos siendo el mismo local", defiende.

Una carta para beber y entender

La carta de coctelería de La Cuadra de Salvador tiene una particularidad: no se limita a enumerar ingredientes. Cada cóctel se presenta con una parte sensorial y otra técnica, donde se explica la elaboración, la graduación alcohólica y los alérgenos. "Tenemos primero una imagen del cóctel, una descripción más sensorial de qué vas a experimentar al probarlo y luego una parte más técnica, donde se explica todo el proceso, la graduación alcohólica, los alérgenos y los ingredientes", detalla Albornoz.

La Cuadra de Salvador: el steakhouse peruano donde la coctelería también se cocina. / Cedida

"No es solamente un ven y bebe; es mira cómo lo elaboramos, mira qué lleva, mira cómo se hace". Ahora mismo trabajan con 16 cócteles de autor, además de clásicos como el pisco sour, el chilcano, el negroni, el espresso martini o el margarita.

Los precios se mueven, en general, entre los 12 y los 16 euros, aunque hay elaboraciones más especiales que suben un peldaño por técnica y producto. Es el caso del Kagoshima Fashioned, que alcanza los 18 euros y resume bien el vínculo entre la barra y la cocina de La Cuadra de Salvador.

La coctelería más inesperada de un steakhouse peruano en Madrid: fat wash, perfumes y chicha morada. / Cedida

El restaurante es, ante todo, una casa de carnes, y su coctelería no intenta esquivar esa identidad. Al contrario: la lleva a la copa con esta versión del Old Fashioned, elaborada con Black Whiskey, grasa de Wagyu A5 y pieles de naranja mediante la técnica de fat wash.

El proceso exige tiempo. Primero se derrite la grasa de wagyu con pieles de naranja; después se integra con el whisky, el azúcar y el bitter, y la mezcla se deja enfriar durante 24 horas. En ese reposo, la grasa se solidifica y se separa, lo que permite filtrar el líquido hasta obtener un trago limpio, con una textura más sedosa y aromas de carne, naranja y barrica. "Te queda un Old Fashioned con el gusto de la grasa, más sedoso en el paladar, con todos los aromas de la naranja, del amargo, del whisky propio y del propio wagyu", explica Albornoz.

Kagoshima Fashioned, el Old Fashioned de La Cuadra de Salvador elaborado con Black Whiskey, grasa de Wagyu A5 y pieles de naranja. / Cedida

Chicha Sour, el cóctel que mejor entiende Madrid

Entre los más pedidos está el Chicha Sour, una reinterpretación del pisco sour que incorpora uno de los grandes símbolos de la despensa peruana: el maíz morado. Pero no se trata simplemente de mezclar chicha morada con pisco. La base se trabaja con Pisco Sarcay Acholado y una maceración de maíz morado, canela, clavo, piel de naranja y anís. "El Chicha Sour suele gustar mucho porque es un cóctel muy fácil de beber. Se siente mucho la canela y el clavo. No es tan cítrico, no es tan dulce, no es tan alcohólico", explica Albornoz. La lógica de aprovechamiento también entra en juego. Tras la maceración, los granos se trituran, se deshidratan y se convierten en polvo de maíz morado para decorar el cóctel. "¿Para qué lo voy a tirar si puedo usarlo?", resume.

César Albornoz, bartender de La Cuadra de Salvador, elabora el cóctel Chicha Sour. / Cedida

Cócteles con técnica y fáciles de beber

La barra trabaja con herramientas que ya forman parte del lenguaje de la alta coctelería madrileña: redestilaciones, maceraciones, perfumes, sodas caseras y desalcoholización. No se trata de hacer técnica por hacer técnica, sino de usarla para ajustar textura, aroma y graduación.

Una de las máquinas más importantes de la barra permite redestilar y desalcoholizar. Con ella han trabajado, por ejemplo, un Negroni desalcoholizado, pensado para quienes quieren seguir bebiendo con complejidad, pero con menos carga alcohólica.

"Está muy de moda el hecho de que la gente no quiera consumir alcohol", señala Albornoz, que vincula esta tendencia tanto a decisiones personales como a cuestiones de salud o seguridad. "Tratamos de mantener opciones para que las personas que quizás no quieran o no puedan consumir una graduación alcohólica tan alta tengan también una opción".

La carta incluye también dos cócteles sin alcohol: Huacatay Spirit, un spritz con vino desalcoholizado aromatizado, aguaymanto, flor de saúco, huacatay y soda casera de té verde; y Chicha Sour 0.0, elaborado con piña, melocotón, maíz morado, canela y clavo.

El equipo de La Cuadra de Salvador, responsable de la propuesta gastronómica y líquida del restaurante en Madrid. / Cedida

Madrid bebe más tarde, pero también bebe mejor

La coctelería de restaurante vive un momento especialmente interesante en Madrid. El cliente ya no busca únicamente una copa después de cenar, sino una experiencia más flexible: un aperitivo con técnica, un cóctel entre platos, una sobremesa larga o incluso un tardeo alejado de la noche más clásica.

La Cuadra de Salvador quiere entrar en ese terreno con su Barra de Salvador, un espacio con mesas altas y acceso directo desde la calle. La idea es que funcione tanto para quien quiere tomar algo de forma informal como para quien quiere completar la experiencia gastronómica después de la carne.

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"Si bien puedes venir solamente a la barra a tomarte algo, si estás sentado en una mesa también te puedes tomar algo; si terminaste de comer y te quieres pasar a la barra también puedes hacerlo", explica Albornoz.