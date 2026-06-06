Las Rozas ofrece un fin de semana cultural y solidario con el concierto benéfico 'Camino al Rocío' y un recital de piano

Las Rozas ha organizado para este primer fin de semana de junio una programación cultural, deportiva y solidaria con actividades para todos los públicos. Entre las principales citas destacan el concierto benéfico 'Camino al Rocío, un viaje de los sentidos' y una nueva sesión del ciclo de recitales de piano 'Mañanas de Clásica'.

El Auditorio Joaquín Rodrigo acogerá este sábado, a partir de las 20:00 horas, el concierto benéfico 'Camino al Rocío, un viaje de los sentidos'. La programación cultural continuará el domingo con un nuevo recital del ciclo 'Mañanas de Clásica', que se celebrará a las 13:00 horas en la sala polivalente de la Escuela Municipal de Música Pilar López.

La iniciativa, organizada por la Morales Herrero Piano Academy en colaboración con la Fundación Cultura Las Rozas, ofrece entrada libre y busca acercar la música clásica al público general mediante conciertos accesibles para toda la familia.

Exposiciones de arte contemporáneo y surrealismo

La oferta cultural se completa con varias exposiciones. La Sala Maruja Mallo acoge hasta el próximo 15 de junio la muestra 'Surrealismos', una revisión contemporánea de la obra de Óscar Domínguez (1906-1957), uno de los principales representantes del surrealismo español junto a Salvador Dalí y Joan Miró.

Por su parte, la Sala Auditorio exhibe hasta el 1 de julio 'Universo en bruto', una exposición que reúne distintas propuestas pictóricas de carácter gestual y expresionista. Entre los artistas participantes figuran Marcus Aitken, Sami Korkiakoski, Ben Wakeling y Black Butter.

Campeonato de España Senior de Esgrima

Las Rozas será también escenario del Campeonato de España Senior de Esgrima, que se celebra desde este viernes hasta el domingo en el polideportivo La Marazuela con acceso libre para los asistentes.

La competición arrancará con la Final de la Liga Iberdrola femenina. El sábado tendrán lugar las pruebas individuales de espada y sable, tanto masculinas como femeninas, mientras que el domingo se disputarán las competiciones por equipos.

Además, el Club de Esgrima CELC organizará tras el campeonato la Final de la Liga Ubuntu, dirigida a jóvenes esgrimistas y acompañada de actividades familiares.

Torneo de fútbol base y Festival de Donación de Sangre

El deporte también tendrá protagonismo con el Torneo José Luis Santamaría de fútbol base, organizado por la UD Las Matas CF. Equipos de categorías benjamín, alevín e infantil competirán durante el sábado y el domingo en el Polideportivo San José de Las Matas.

En el ámbito solidario, Cruz Roja celebrará el sábado el Festival de Donación de Sangre de Las Rozas en el Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago. La jornada combinará actividades de animación y música con la posibilidad de donar sangre. El horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Actividades para jóvenes y mayores

El Club Joven Tu Espacio ofrecerá durante el viernes y el sábado actividades elegidas por los propios participantes, además de zonas de encuentro con futbolín, ping-pong, música y juegos de mesa en el Centro de la Juventud.

Por otro lado, el Ayuntamiento continúa celebrando el Mes del Mayor bajo el lema 'Participa, comparte y disfruta'. El programa incluye talleres, conferencias, excursiones, conciertos y actividades al aire libre destinadas a fomentar el envejecimiento activo y la participación social.

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Dentro de esta programación, este viernes tendrá lugar el taller 'Patio de Butacas' en el polideportivo Dehesa de Navalcarbón, mientras que el sábado habrá baile y música en directo en el Centro de Mayores El Parque y en la Sala del Auditorio Joaquín Rodrigo.