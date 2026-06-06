PROTOCOLO
Por qué la Reina Letizia viste de blanco ante el papa: el privilegio vaticano que solo tienen unas pocas mujeres
La Reina puede vestir de blanco en audiencias y actos oficiales con el Pontífice por una tradición reservada a determinadas casas reales católicas
La Reina Letizia puede vestir de blanco ante el Papa por el llamado privilegio de blanco, una tradición del protocolo vaticano reservada a un grupo muy reducido de mujeres de casas reales católicas. Esta excepción permite acudir de blanco a determinadas audiencias y actos oficiales con el Pontífice, frente al negro que tradicionalmente se exige al resto de mujeres.
No se trata, por tanto, de un capricho estilístico ni de una decisión improvisada. El blanco forma parte de una concesión protocolaria vinculada a monarquías católicas con una relación histórica estrecha con la Iglesia. Entre ellas figura la Casa Real española, cuya tradición se remonta a siglos de vínculo institucional y religioso con la Santa Sede.
El llamado privilegio de blanco se interpreta como un "símbolo de pureza, distinción y reconocimiento diplomático", indican desde Universitarios Católicos. También subraya la posición singular de algunas reinas consortes dentro del ceremonial vaticano, aunque su uso depende del tipo de acto y del contexto litúrgico o institucional.
En el caso de Letizia, la elección del blanco refuerza esa continuidad protocolaria en los encuentros con el Papa. La Reina mantiene así una tradición que también ha sido utilizada por otras mujeres de casas reales católicas en actos oficiales ante el Santo Padre.
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