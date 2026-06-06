FERIA DE SAN ISIDRO
Puerta grande de Román en Las Ventas
El torero valenciano corta las dos orejas al tercero de la tarde en una faena llena de emoción rematada con una gran estocada
Román Collado conquistó su segunda Puerta Grande de Las Ventas tras una actuación de gran dimensión frente a “Gallarete”, número 7, el tercer toro de la corrida de Victorino Martín. El diestro valenciano cortó las dos orejas del tirón en San Isidro después de una faena que conectó tuvo su eco en los tendidos y que confirmó el buen momento que atraviesa.
Desde los primeros compases, Román impuso mando, basado en la firmeza, la profundidad y el temple. Marcó el ritmo y la largura de cada serie por el pintón derecho con un buen trazo y, sobre todo, gran asentamiento, construyendo una labor cocinada a fuego lento, a base de valor, seguridad y una notable capacidad para entender las embestidas del exigente ejemplar de Victorino Martín.
Ovación cerrada
Sin concesiones, fue hilvanando muletazos largos y ligados, siempre colocado en el sitio y ofreciendo el pecho con una serenidad que acrecentó la emoción de la faena.
La confianza del torero permitió que el toro se empleara cada vez más, alcanzando momentos de gran intensidad, especialmente en las tandas por el pitón derecho, donde consiguió arrancar los olés más rotundos de la tarde.
La obra fue creciendo en estructura y contenido hasta desembocar en un final de máxima entrega, sin ayuda, coronado con una estocada recibiendo efectiva que desató la petición mayoritaria del público de las dos orejas.
La presidencia concedió las dos orejas y Las Ventas reconoció con una ovación cerrada también al victorino. Una actuación que quedará como uno de los hitos de la temporada para Román, quien salió a hombros por la Puerta Grande de Las Ventas por segunda vez en su carrera, consolidando su nombre entre los protagonistas del escalafón.
Completaba el cartel Morenito de Aranda y Fernando Adrian. Pero no alcanzaron el nivel ni la resonancia de la faena de Román, quien se marchó por la puerta grande con la gloria del toreo bajo sus brazos
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