MUSEO DEL PRADO
'El Prado de Noche' amplía su horario de forma gratuita con motivo de la visita del Papa a Madrid
La iniciativa nocturna también incluirá experiencias interactivas de Samsung, el Café del Prado y la tienda del museo hasta medianoche
Como motivo de la visita apostólica del Papa León XIV a la capital, el Museo del Prado ha decidido ampliar el horario gratuito de su iniciativa 'El Prado de Noche', en el que turistas y madrileños pueden disfrutar de una selección de obras de forma gratuita tras la puesta del sol. Así, este sábado 6 de junio, coincidiendo como es habitual con el primer sábado del mes, el Prado abrirá sus puertas de 20:30 a 00:30 horas, siendo el último acceso a las 00:00 horas de esa misma madrugada.
¿Qué exposiciones estarán disponibles para su visita?
De forma exclusiva, los visitantes podrán disfrutar de "La Visitación" de Pontormo, "una sofisticada interpretación visual del encuentro entre la virgen María y su prima Isabel" que fue pintada entre 1528 y 1530, y que solo permanecerá en la capital hasta el próximo 18 de junio. Esta obra procedente de la Iglesia Parroquial de San Michele Arcangelo de Carmignano, forma parte del itinerario "La belleza y algo más", compuesto por 14 obras seleccionadas con motivo de la visita de León XIV a Madrid.
Además, en la planta principal del edificio Villanueva, a la exposición permanente se suma la instalación expositiva de las salas 37 y 38 que conmemora la recuperación del retrato "La Marquesa de Santa Cruz" de Francisco de Goya, y la reciente restauración de "Pablo de Valladolid" de Velázquez, dos grandes hitos en la historia de la institución.
En la sala 60, los visitantes podrán disfrutar de un espacio vivo donde como un "almacén abierto" la exposición "El universo del artista ante la cámara" muestra la llegada de la fotografía y sitúa esta técnica de expresión en el centro de la experiencia del artista. Por último, la sala 66 ofrece la muestra "El Cuadro del hambre", que analiza el auge y la caída de la gloria nacional durante el año del hambre en Madrid.
Experiencias interactivas y la tienda del Museo
La visita nocturna ofrece también la posibilidad de disfrutar de algunas de las experiencias interactivas de Samsung como el photocall y la Guía del Prado de forma gratuita. De igual forma, el Café del Prado y la tienda del Museo permanecerán abiertas hasta las 00:00 horas permitiendo la adquisición de colecciones exclusivas de productos del Museo del Prado.
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