Historia, arte y tapas: todo lo que no te puedes perder en Madrid si vienes a ver al Papa León XIV

Madrid se prepara para recibir al papa León XIV del 6 al 9 de junio en lo que promete ser uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años en la capital. Miles de personas llegarán estos días desde todos los rincones del mundo y, aunque la agenda religiosa es el motivo principal del viaje, la ciudad tiene mucho más que ofrecer. Aquí algunos planes imprescindibles para aprovechar al máximo la visita.

El corazón histórico de Madrid

Cualquier visita a la capital tiene que pasar por el Palacio Real y la Plaza de Oriente. Si el palacio más grande de Europa occidental está en Madrid, no te puedes ir sin visitarlo. Y junto al Teatro Real, forman uno de los conjuntos monumentales más elegantes de Madrid. Además, este será el escenario de la recepción oficial al papa, el sábado 6 de junio a las 11.30 horas.

A diez minutos a pie se encuentra el Mercado de San Miguel, una de las paradas gastronómicas más populares de la capital con puestos de todo tipo: productos frescos, tapas, vinos y vermut en un espacio modernista que combina lo más tradicional con la experiencia gourmet. Es una parada perfecta para reponer fuerzas y seguir con la visita a la ciudad.

A diez minutos a pie se encuentra el Mercado de San Miguel, una de las paradas gastronómicas más populares de la capital / Archivo

Arte y naturaleza

El Museo del Prado es visita obligatoria para cualquiera que llegue a Madrid. Velázquez, Goya, Rubens o El Bosco son solo algunos de los nombres que encontrarás en sus salas, con una colección única en todo el mundo. Y este sábado 6 de junio el museo abrirá de forma gratuita y con horario ampliado hasta las 00:30 horas, dentro de la iniciativa Noche en Blanco (y Amarillo) que celebra la visita papal con una jornada cultural especial.

Al salir del Prado solo tendrás que cruzar la calle para entrar en El Retiro, el pulmón verde de Madrid, que además ahora cuenta con un plan añadido: la Feria del Libro celebra su 85ª edición hasta el 14 de junio, con más de 350 casetas, firmas de autores y el mejor ambiente literario. Se posiciona como uno de los mejores enclaves para pasear e incluso dar una vuelta en barca por el estanque.

El Museo del Prado es visita obligatoria para cualquiera que llegue a Madrid / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Madrid más castizo

Ninguna visita a Madrid puede completarse sin perderse por alguno de sus barrios más emblemáticos. Entre calles empedradas, tabernas de toda la vida y el mejor vermut y tapeo de toda la capital, La Latina es parada obligatoria. La calle Cava Baja y sus alrededores concentran algunas de las mejores tabernas, perfectas para alegrar la jornada con unas bravas y un vino.

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Y si necesitas aprovechar al máximo el tiempo, estos cinco lugares se pueden recorrer en un solo día a pie. Una ruta que empezaría en el Palacio Real, bajaría hasta La Latina para comer, subiría al Prado y el Retiro por la tarde y terminaría con un final feliz en el Mercado de San Miguel. Así concluiría una jornada de lo más perfecta.