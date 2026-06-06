PROTOCOLO
Por qué el Papa viste de rojo en Madrid: el significado litúrgico del color que ha llamado la atención
El rojo, asociado al fuego del Espíritu Santo y a la sangre de los mártires, es uno de los colores más simbólicos del calendario católico
El Papa viste de rojo durante algunos actos de su visita a Madrid porque este color está previsto en la liturgia católica para celebraciones concretas del calendario religioso, especialmente Pentecostés. En la tradición de la Iglesia, el rojo representa el fuego del Espíritu Santo y también la sangre de los mártires, dos símbolos centrales en las celebraciones solemnes.
La elección del color no responde, por tanto, a una decisión estética ni a un gesto político, sino al protocolo litúrgico que regula los ornamentos usados en las misas y procesiones oficiales. La Instrucción General del Misal Romano establece que la diversidad de colores en las vestiduras sagradas sirve para expresar el carácter de cada celebración y el curso del año litúrgico.
Aunque la imagen más reconocible del Papa es la sotana blanca, la indumentaria papal varía durante los actos religiosos. En las misas solemnes, el pontífice utiliza casullas, estolas y otros ornamentos del color correspondiente a la celebración del día.
Durante su viaje apostólico a España, con actos en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, el uso del rojo se enmarca en esa tradición litúrgica. Es uno de los tonos más reconocibles del calendario católico y aparece asociado a Pentecostés, al Domingo de Ramos, al Viernes Santo y a las celebraciones de apóstoles, evangelistas y mártires.
- Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 de Madrid: ¿imposible de resolver?
- Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
- Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
- Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?
- Esto es lo que ha entrado en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid: ¿demasiado fácil?
- Filtrado lo que ha caído en el examen de Química en la PAU 2026 de Madrid: ¿mucho más difícil que el de Física?
- ¿Eso es la PAU de Mates? Menos mal que aún no voy a hacerla porque madre mía, qué infierno': los madrileños comparten sus primeras reacciones del examen de Matemáticas II
- Así ha sido el examen de Dibujo Técnico II de PAU 2026 en Madrid: ¿serías capaz de resolverlo?