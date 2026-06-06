Por qué el Papa viste de rojo en Madrid: el significado litúrgico del color que ha llamado la atención

El Papa viste de rojo durante algunos actos de su visita a Madrid porque este color está previsto en la liturgia católica para celebraciones concretas del calendario religioso, especialmente Pentecostés. En la tradición de la Iglesia, el rojo representa el fuego del Espíritu Santo y también la sangre de los mártires, dos símbolos centrales en las celebraciones solemnes.

Madrid. 06.06.2026. Llegada del Papa León XIV al aeropuerto de Barajas / José Luis Roca / PIM

La elección del color no responde, por tanto, a una decisión estética ni a un gesto político, sino al protocolo litúrgico que regula los ornamentos usados en las misas y procesiones oficiales. La Instrucción General del Misal Romano establece que la diversidad de colores en las vestiduras sagradas sirve para expresar el carácter de cada celebración y el curso del año litúrgico.

Aunque la imagen más reconocible del Papa es la sotana blanca, la indumentaria papal varía durante los actos religiosos. En las misas solemnes, el pontífice utiliza casullas, estolas y otros ornamentos del color correspondiente a la celebración del día.

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El papa León XIV habla con periodistas a bordo del vuelo papal de Roma a Madrid, el 6 de junio de 2026, con motivo de su viaje apostólico a España. / EFE

Durante su viaje apostólico a España, con actos en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, el uso del rojo se enmarca en esa tradición litúrgica. Es uno de los tonos más reconocibles del calendario católico y aparece asociado a Pentecostés, al Domingo de Ramos, al Viernes Santo y a las celebraciones de apóstoles, evangelistas y mártires.