POLÍTICA
Mónica García pide a Ferraz "que deje de ser un lastre para el espacio progresista" y que den "todas las explicaciones"
Defiende que no les interesa "centrarse en una 'fontanera' chapucera del PSOE", cuando se tiene "a la ultraderecha a las puertas"
La coportavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido al PSOE "que deje de ser un lastre para el espacio progresista" y que den "todas las explicaciones" en torno al caso Leire Díez, en concreto, sobre las reuniones que habría tenido con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
"Se tienen que aclarar y se tienen que dar todas las explicaciones. Nosotros lo que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre para el espacio progresista y que den todas las explicaciones, que nos cuenten todos los detalles porque, más allá de las elucubraciones, queremos saber el detalle de todas las informaciones", ha trasladado este sábado a los medios de comunicación antes de celebrar la Cumbre de Primavera de Más Madrid.
En Sumar siguen trabajando en el Gobierno para "mejorar la vida de la gente". "Es para lo que estamos nosotros, no tenemos nada que ocultar y nada que esconder, vamos con la cabeza muy alta llevando siempre los intereses de la ciudadanía al Parlamento, a las leyes, al BOE, donde haga falta, al Gobierno", ha remarcado.
Mónica García cree que a su espacio político no le interesa "centrarse todo el rato en una persona como Leire (Díez), que seguramente sea una 'fontanera' chapucera del PSOE", cuando "se está en un momento en el que se tiene a las puertas a la ultraderecha", además del "acuerdo entre PP y Vox, que claramente van a legislar y van a dejar a sus ciudadanos contra el cambio climático, contra el feminismo, contra los derechos fundamentales, contra las libertades".
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