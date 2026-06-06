Madrid destina 7 millones de euros para transformar locales vacíos en 70 nuevas viviendas sociales

La Comunidad de Madrid invertirá 7 millones de euros para convertir locales vacíos en viviendas sociales destinadas a familias vulnerables en distintos municipios de la región.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles la adjudicación del contrato, que tendrá una duración inicial de dos años y podrá prorrogarse, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La actuación permitirá recuperar espacios de titularidad pública actualmente en desuso y adaptarlos para su uso residencial. Con esta medida, el Gobierno regional busca aumentar la oferta de vivienda social y mejorar el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Agencia de Vivienda Social (AVS).

Rehabilitación integral y mejora de la accesibilidad

Los trabajos incluirán la rehabilitación integral de los inmuebles, con la renovación de instalaciones esenciales como fontanería, electricidad, saneamiento y climatización.

También se reconfigurarán los espacios interiores para adecuarlos a su nuevo uso como vivienda y garantizar condiciones óptimas de habitabilidad. Además, se mejorará la accesibilidad y la eficiencia energética, con especial atención a las personas con movilidad reducida y conforme a la normativa vigente.

Más de 70 nuevos espacios residenciales

El acuerdo contempla la transformación de más de 70 locales en nuevas viviendas sociales. Estas se sumarán a las 41 ya finalizadas y a otras 14 que se encuentran en ejecución, hasta alcanzar unos 150 espacios rehabilitados en localidades como Madrid, Aranjuez, Valdemoro o Alcalá de Henares.

La Agencia de Vivienda Social gestiona más de 50.000 inmuebles repartidos en 119 municipios de la región, entre ellos cerca de 25.000 viviendas, además de garajes, locales y trasteros.

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De forma paralela, la Comunidad de Madrid mantiene un programa continuo de conservación, mantenimiento y rehabilitación de su parque público, con el objetivo de mejorar su calidad, seguridad y eficiencia.