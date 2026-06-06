ESPACIOS PÚBLICOS
Madrid destina 7 millones de euros para transformar locales vacíos en 70 nuevas viviendas sociales
La Comunidad transformará más de 70 espacios públicos en desuso en hogares para familias vulnerables en municipios como Madrid, Aranjuez, Valdemoro y Alcalá de Henares
La Comunidad de Madrid invertirá 7 millones de euros para convertir locales vacíos en viviendas sociales destinadas a familias vulnerables en distintos municipios de la región.
El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles la adjudicación del contrato, que tendrá una duración inicial de dos años y podrá prorrogarse, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
La actuación permitirá recuperar espacios de titularidad pública actualmente en desuso y adaptarlos para su uso residencial. Con esta medida, el Gobierno regional busca aumentar la oferta de vivienda social y mejorar el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Agencia de Vivienda Social (AVS).
Rehabilitación integral y mejora de la accesibilidad
Los trabajos incluirán la rehabilitación integral de los inmuebles, con la renovación de instalaciones esenciales como fontanería, electricidad, saneamiento y climatización.
También se reconfigurarán los espacios interiores para adecuarlos a su nuevo uso como vivienda y garantizar condiciones óptimas de habitabilidad. Además, se mejorará la accesibilidad y la eficiencia energética, con especial atención a las personas con movilidad reducida y conforme a la normativa vigente.
Más de 70 nuevos espacios residenciales
El acuerdo contempla la transformación de más de 70 locales en nuevas viviendas sociales. Estas se sumarán a las 41 ya finalizadas y a otras 14 que se encuentran en ejecución, hasta alcanzar unos 150 espacios rehabilitados en localidades como Madrid, Aranjuez, Valdemoro o Alcalá de Henares.
La Agencia de Vivienda Social gestiona más de 50.000 inmuebles repartidos en 119 municipios de la región, entre ellos cerca de 25.000 viviendas, además de garajes, locales y trasteros.
De forma paralela, la Comunidad de Madrid mantiene un programa continuo de conservación, mantenimiento y rehabilitación de su parque público, con el objetivo de mejorar su calidad, seguridad y eficiencia.