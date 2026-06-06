Nueve hospitales madrileños administrarán la vacuna contra el virus respiratorio sincitial a los lactantes

La Comunidad de Madrid contará el próximo otoño con 49.000 dosis para inmunizar a recién nacidos y lactantes frente al virus respiratorio sincitial (VRS), origen de distintas enfermedades respiratorias como la bronquiolitis y la neumonía. La adquisición, aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno, supera los 10,6 millones de euros.

Los bebés menores de seis meses nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año recibirán la inmunización durante el mes de octubre, mediante cita previa, en nueve hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud. La administración se realizará en los hospitales 12 de Octubre, Niño Jesús, Gregorio Marañón y La Paz, en la capital; Puerta de Hierro Majadahonda; Sureste, en Arganda del Rey; Móstoles; Infanta Cristina, en Parla, y Henares, en Coslada.

Inmunización antes del alta hospitalaria

Los bebés que nazcan entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo de 2027, coincidiendo con la temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades de la región donde nazcan, antes de recibir el alta hospitalaria.

Según la Comunidad de Madrid, la sanidad pública madrileña fue pionera en España hace tres años en aplicar esta medida, que ha demostrado una elevada efectividad.

La Comunidad de Madrid contará el próximo otoño con 49.000 dosis de la vacuna que protege a recién nacidos y lactantes frente al virus respiratorio sincitial / Comunidad de Madrid

El Ejecutivo regional sostiene que ha permitido reducir en un 90% los ingresos hospitalarios de lactantes por patologías asociadas al VRS, especialmente por bronquiolitis.

En la campaña 2025/26, el 90% de la población diana recibió esta protección.

Protección también para mayores de 80 años

La región cuenta además en todos sus centros de vacunación con protección frente al virus respiratorio sincitial dirigida a personas mayores de 80 años, un grupo también susceptible de sufrir complicaciones en caso de infección.

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Esta medida se ha incluido, como iniciativa pionera en España, en el Calendario de Vacunación e Inmunización a lo largo de toda la vida 2026 de la Comunidad de Madrid.