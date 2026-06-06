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SUCESO EN MADRID

Un joven sufre heridas graves en Parla tras ser apuñalado en la calle

El herido presentaba lesiones por arma blanca en el pectoral y el costado derechos y ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre

Archivo - Ambulancia del SUMMA 112

Archivo - Ambulancia del SUMMA 112 / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

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Gloria Barrios

Madrid

Un joven ha resultado herido grave este viernes en Parla tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Julio Romero de Torres, según Emergencias.

La víctima presentaba heridas en el pectoral y el costado derechos. Sanitarios del SUMMA 112 han acudido al lugar, donde han estabilizado al joven antes de trasladarlo en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

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El aviso se ha registrado a las 07:25 horas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.

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