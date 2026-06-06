VISITA DE LEÓN XIV
¿De qué equipo español es el papa? Leon XIV lo revela en el avión de camino a Madrid
Durante el vuelo a Madrid, el Papa desveló su postura ante la eterna pregunta: "El Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del Madrid"
El papa León XIV ha aterrizado este sábado en Madrid para iniciar su primera visita oficial a España desde que fue nombrado sucesor de Pedro. Durante el vuelo desde el aeropuerto de Roma Fiumicino hasta Barajas, el Pontífice dejó una anécdota futbolística que rápidamente ha circulado por las redes sociales.
Poco después de comenzar el viaje, León XIV fue saludando uno a uno a los más de 80 periodistas que le acompañaban en el avión. En ese momento, la corresponsal de Crux especializada en información del Vaticano, Elise Ann Allen, aprovechó la cercanía del Papa para plantearle una pregunta sobre una de las grandes rivalidades deportivas del país. "Estamos yendo a España, la gran pregunta es ¿Real Madrid o Barça?", le preguntó la periodista. La cuestión provocó un momento distendido entre los presentes.
El Pontífice respondió con humor: "El Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del Madrid". La frase fue recibida con sorpresa y se difundió rápidamente en redes sociales, especialmente entre aficionados del club blanco.
La frase tuvo reacción inmediata en el Real Madrid. Florentino Pérez, presidente en funciones del club y candidato a la reelección, aprovechó su discurso de cierre de campaña para dar la bienvenida al Pontífice y celebrar su simpatía por el conjunto blanco.
"Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad", dijo Florentino Pérez.
El presidente en funciones del Real Madrid remarcó así el impacto de las palabras del Papa, que reconoció ante los periodistas que, aunque la figura del pontífice "es de todos los equipos", el estadounidense Robert Francis Prevost "es del Real Madrid", sin ofrecer más detalles.
La anécdota se produce dos días antes de la visita prevista del Papa al estadio Santiago Bernabéu, el próximo 8 de junio. Cuando Robert Prevost fue elegido papa en mayo de 2025, el Real Madrid le felicitó mediante un comunicado oficial, en el que le deseó "un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana" y expresó su "seguridad" de que su pontificado "contribuirá a seguir profundizando en la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo".
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