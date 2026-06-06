'No la debemos dormir', la programación gratuita de Teatros del Canal para los peregrinos durante la visita del Papa

La Comunidad de Madrid ha organizado una programación cultural nocturna con motivo de la visita pastoral del Papa León XIV a la capital. A través de los Teatros del Canal, el gobierno regional ofrecerá actividades gratuitas dirigidas a los peregrinos que se desplazan a la ciudad para participar en los actos oficiales.

Programación cultural nocturna

Bajo el título No la debemos dormir, el centro escénico abrirá sus puertas durante la madrugada del domingo 7 de junio. El horario de acceso al público será desde la medianoche hasta las 5:00 horas. Esta iniciativa busca habilitar un espacio de encuentro y estancia para los visitantes durante la franja horaria comprendida entre los diferentes actos religiosos programados en la agenda de la visita papal.

Música de autor y fusiones en directo

La oferta artística programada para esta madrugada contará con diversas actuaciones. Clara Montes, una de las voces más reconocidas de la música de autor en España, presentará el espectáculo Marinera en tierra. Clara Montes canta a Rafael Alberti, un recital basado en el universo poético del escritor gaditano.

Por otro lado, la programación incluirá a Alfonso Acosta Pantera, guitarrista del grupo anglo-hispano Jenny and the Mexicats. El artista ofrecerá una propuesta musical que integra elementos del rock, el flamenco y el indie-folk, contando con la participación de otros músicos y artistas invitados que se unirán a la actuación en directo.

Danza y sesiones de DJ en Madrid

Además de las propuestas musicales, el programa incluye la participación de otras disciplinas escénicas. Se contará con una muestra representativa del trabajo desarrollado por el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Para completar la oferta cultural durante el resto de la madrugada, se han organizado diversas sesiones de DJ, que tienen como objetivo dinamizar el espacio mediante una selección musical que recorre la escena electrónica actual.

Descuentos para peregrinos

Como parte de esta iniciativa de acogida, la Comunidad de Madrid ha establecido un incentivo comercial para los asistentes. Los peregrinos que acrediten su participación en la visita papal mediante la presentación de su carné oficial podrán acceder a un 20 % de descuento en la compra de entradas para los espectáculos programados en los Teatros del Canal. Este beneficio será aplicable a las funciones que tengan lugar entre el 6 y el 9 de junio.

Espectáculos incluidos en la promoción

El descuento del 20 % es aplicable a una selección de obras que conforman la cartelera del centro durante esos días. Los títulos incluidos en esta oferta son los siguientes: la producción de La dama boba, pieza clásica de Lope de Vega que cuenta con la dirección escénica de Josep Maria Mestres.

La ópera escénica Los Estunmen, una creación conjunta de los dramaturgos Nao Albet y Marcel Borràs, que integra la composición musical de Fernando Velázquez.

La pieza de danza contemporánea SACRESIZE, proyecto bajo la dirección artística y coreográfica de Alberto Velasco.

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Información y acceso al programa

La información detallada relativa a la programación completa, los horarios específicos de cada actuación y los procedimientos para el acceso a las instalaciones se encuentra disponible para su consulta a través de los canales oficiales y la web de los Teatros del Canal. Las autoridades instan a los interesados a revisar dichos canales para confirmar cualquier posible actualización en los horarios o condiciones de acceso.