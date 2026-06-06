Cortes de tráfico y transporte reforzado en Madrid el domingo por la visita del Papa: cómo moverse por la capital

Madrid afrontará este domingo 7 de junio otra jornada clave de la visita del Papa León XIV, marcada por la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en Cibeles, prevista a las 10.00 horas, y por el discurso ante representantes del mundo de la cultura en el Movistar Arena, a las 18.00 horas.

Con motivo de estos actos, la capital activará un nuevo dispositivo especial de movilidad, con refuerzos en Metro, Cercanías, EMT y autobuses interurbanos, pero también con estaciones cerradas, trenes sin parada y desvíos en varias líneas de autobús. La recomendación principal es utilizar el transporte público, planificar los desplazamientos y evitar el vehículo privado en las zonas más afectadas.

Metro: refuerzo de hasta el 100% en ocho líneas

Metro de Madrid activará este domingo un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. En estas líneas, las frecuencias se incrementarán hasta un 100% durante las horas centrales del día, desde el inicio de la circulación y hasta las 21.30 horas.

El objetivo es absorber el aumento de viajeros previsto por los actos de la visita papal, especialmente en el entorno de Cibeles y en las conexiones hacia el Movistar Arena.

Estaciones de Metro sin parada hasta las 14.00 horas

Aunque la circulación se mantendrá, desde el inicio del servicio y hasta las 14.00 horas los trenes no efectuarán parada en varias estaciones del centro.

En la Línea 2, no habrá parada en Retiro, Banco de España y Sevilla. En la Línea 4, los trenes no pararán en Velázquez, Serrano y Colón. En la Línea 5, quedará sin parada la estación de Chueca.

Estas restricciones afectarán especialmente a los desplazamientos por el entorno de Cibeles, Recoletos, Colón y el eje Prado-Recoletos, por lo que se recomienda buscar estaciones alternativas y prever más tiempo del habitual.

Cercanías: 580.000 plazas más y Recoletos cerrada

Cercanías Madrid también reforzará su servicio desde primera hora del domingo. Todas las líneas registrarán frecuencias similares a las de un día laborable, lo que supondrá un refuerzo de 580.000 plazas adicionales.

Además, habrá trenes de reserva en Chamartín, Aranjuez, Móstoles El Soto, Fuenlabrada, Coslada y Villaverde Alto para responder ante cualquier imprevisto.

Entre las principales afecciones, la estación de Recoletos permanecerá cerrada desde el inicio del servicio y hasta las 14.00 horas. En el caso de Sol, no está previsto inicialmente el cierre de la estación, aunque podría producirse el cierre de accesos o la suspensión de la parada de trenes en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad.

EMT: líneas suprimidas y más de 30 con desvíos

La Empresa Municipal de Transportes mantendrá este domingo un refuerzo adicional del 25% en su servicio. Sin embargo, los cortes y restricciones de tráfico afectarán a numerosas líneas de autobús.

Desde el inicio del servicio y hasta las 15.00 horas aproximadamente, quedará suprimido el servicio de las líneas 37, 45, 001, 002 y C03.

Además, otras 31 líneas de la EMT limitarán o desviarán sus itinerarios durante la jornada, por lo que se recomienda consultar el estado de la red antes de iniciar el desplazamiento.

Refuerzo de autobuses interurbanos

Los autobuses interurbanos también formarán parte del dispositivo especial de movilidad. Para este domingo, el refuerzo alcanzará los 157 vehículos adicionales, con el objetivo de facilitar la llegada y salida de viajeros desde distintos municipios de la región.

Recomendaciones para moverse por Madrid el domingo

La jornada del domingo estará especialmente condicionada por los actos en Cibeles y por las afecciones en el centro de Madrid. Por ello, la mejor opción será evitar el coche privado y priorizar Metro, Cercanías y autobuses interurbanos, teniendo en cuenta las estaciones cerradas o sin parada y los desvíos previstos en la EMT.

Noticias relacionadas

Conviene planificar los trayectos con antelación, consultar el estado del transporte público antes de salir y prever más tiempo del habitual, sobre todo si el destino está en el entorno de Cibeles, Recoletos, Colón, Banco de España, Retiro o Sol.