Bad Bunny, el Real Madrid, Niña Pastori y un viral de TikTok: así fue la llegada del Papa León XIV a Madrid

Este domingo se celebran las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El candidato Riquelme presentó el martes el posible fichaje de Haaland en 'El Hormiguero'. Este sábado, uno de los curiosos que esperaba al papa León XIV en la puerta de la Almudena bromeaba: "Ya está llegando el fichaje de Florentino". Curiosamente, el Pontífice le había reconocido a un periodista unos minutos antes, en el vuelo a España, que es del Real Madrid.

Así arrancaba el 'debut' de León XIV en España. Una parada estratégica, larga, con visitas a cuatro provincias (seguirá en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife), que empezaba incluso antes de llegar a Madrid. En el mencionado vuelo, el Pontífice tuvo la ocasión incluso de hablar de Bad Bunny, el celebérrimo cantante con el que rivaliza en popularidad (de eso iba la pregunta que le formularon) y agenda, ya que ambas 'giras' coinciden en la capital este fin de semana: "Muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí", contestó el papa.

A cañonazos

León XIV, o Robert Francis Prevost, fue recibido en Barajas por los reyes y sus hijas. Y en el centro de Madrid, en la Plaza de la Armería, por un contingente conformado por una guardia de honor de la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores, el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos.

Allí el Papa fue recibido a cañonazos. Literalmente. Las 21 salvas de honor que se dispararon (17 por su categoría de jefe de estado y cuatro más por la presencia del rey), junto a la interpretación del himno vaticano y el español, fue el momento más emotivo de la mañana y el primer contacto del pontífice con el pulso de la ciudad.

La explosiones provocaron desconcierto unos metros más allá. En los aldeaños de un fortificado Palacio Real, todo vallado, se agolpaban peregrinos y curiosos desde las 9 de la mañana. Nadie les explicó lo de las salvas y, por un momento, se llegó a especular con atentados. Fue sólo unos segundos.

Evangélicos

Entre la multitud, gente de todas partes y todas las edades. Incluso de otras confesiones. Luz María, una boliviana de Usera que consiguió alcanzar la primera fila de la valla a base de mucho tesón, reconoce que no es católica. "Soy evangélica, pero el santo padre es una persona muy importante para todos los cristianos".

También aparecía por todas partes una bandera de España con una imagen del Valle de los Caídos. La llevaban numerosos asistentes a modo de capa. Las regalaban miembros de la asociación ultracatólica Hazte Oír, que pedían a León XIV, con carteles, "que salve la cruz más grande del mundo".

Tensa espera entre la multitud por el retraso de la comitiva y por el tremendo calor. Esas banderas acabaron sirviendo a algunos como protección contra el sol. Por la puerta del palacio Real desfilaban músicos, policías, escoltas y hasta un par de vehículos militares que se usaron para el evento (los cañonazos), pero no salía el papamóvil.

En el público, unos lanzaban vivas al rey y otros al papa. Ambos salieron al exterior a la vez, uno por cada puerta. Felipe VI, junto a la reina Letizia y sus hijas, lo hicieron por la puerta principal. El papa emergió por un lateral, ya a bordo del papamóvil, en un saludo para la enfervorecida multitud que duró poco más de 20 segundos.

'Six seven'

Durante su ruta matinal con el con el papamóvil con Madrid, se vio otro de los momentos que se permanecerán en la hemeroteca mental de esta visita: el papa hizo el "six seven". Por segunda vez.

El "six seven" es una especie de baile de TikTok. Un meme que en realidad no significa nada, pero ya es un fenómeno en internet. Tiene su origen en un baloncentista universitario americano que dijo ante una cámara "six seven", mientras subía y bajaba sus manos. Este gesto se volvió viral. Al papa se lo contaron unos niños durante un encuentro en Génova con escolares hace tres semanas. Allí lo hizo por primera vez. Repetirlo en Madrid lo ha certificado como su gesto icónico.

Por la tarde le esperaba Niña Pastori. Era una de las artistas elegidas para cantarle a Prevost durante su visita a la sede de Cáritas en Lucero, un barrio obrero de Madrid. De allí a la plaza de Lima, donde presidió la Vigilia de las ocho y media y que se convirtió en el acto más multitudinario del día en que León XIV confesó que es del Madrid. El domingo visitará Cibeles. El lunes, el Bernabéu.