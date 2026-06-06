Batacazo del Real Madrid: un histórico Tenerife deja a los blancos fuera de las semifinales de la ACB por primera vez en 18 años

La Laguna Tenerife logró el pase a las semifinales de la Liga Endesa por la puerta grande, ganando por segunda vez en la serie al mejor de tres partidos en el Movistar Arena al Real Madrid, campeón de la fase regular, en un choque que desniveló el acierto desde el triple, un 24 % de los de casa y un 46 % de los de fuera, y un portentoso último cuarto del equipo canario.

Tocaba a su fin una eliminatoria muy intensa, con 'sorpresa' del plantel tinerfeño a domicilio en el primer partido y resurrección gloriosa de los de Sergio Scariolo en el segundo al firmar un encuentro con datos para la historia como muestra de poderío y aval de cara a su segundo todo o nada.

El enfrentamiento decisivo comenzó con un intercambio de canastas entre Mario Hezonja y Marcelinho Huertas. Lo que hacía uno lo replicaba acto seguido el otro y así fue hasta que el equipo del base brasileño fue capaz de transformar tres triples sin contestación para un parcial de 0-9.

Igualdad al descanso

No paró ese revés el frenesí anotador de Hezonja, quien metió 12 de los 16 primeros de los de blanco. Además, con su último acierto impulsó un parcial de 9-0 que volvió a acercar al Real Madrid a pesar de la gran diferencia de precisión en los lanzamientos exteriores que ya se barruntaba entre unos y otros.

El base argentino del Real Madrid Facundo Campazzo (i) lucha con Aaron Doornekamp, de La Laguna Tenerife. / Juanjo Martín / EFE

La igualdad se mantuvo en un segundo cuarto que comenzó con destellos de Ömer Yurtsven, esta vez fuera del quinteto inicial en detrimento de Mady Sissoko, y acabaron revolucionando Kevin Yebo y Patty Mills, autores de trece puntos seguidos, seis el costamarfileño y siete el australiano, en un tramo donde solo produjo en el tablero opuesto Gabriel Deck.

Eso permitió a los de Txus Vidorreta adquirir una ligera renta favorable que fueron capaces de arrastrar hasta el intermedio a pesar de que un gran entrada a canasta de Facundo Campazzo a falta de diez segundos para la conclusión de la primera parte permitió reducirla hasta los cuatro puntos (45-49, m.20).

Remontada y arreón

En el retorno al parqué, volvieron a estirar la cuerda los de negro y amarillo gracias a una buena puesta en escena. Pero el Real Madrid se repuso, con un parcial de 9-0, esta vez aupado a lomos de su rebote y con la dupla argentina Campazzo-Deck siendo protagonista, hasta situarse por delante.

Con todo, la brecha a la media hora era solo de tres puntos y la cerró de manera definitiva Joan Sastre mediante un triple que entró con suspense en los compases iniciales del cuarto definitivo. El equilibrio se mantuvo hasta el 79-78, momento en el que el Tenerife se soltó la melena. Sin miedo a probar desde el perímetro, encadenó de nuevo tres puñaladas lejanas, que sumadas a una canasta de Patty Mills pusieron a los suyos diez arriba de manera repentina a falta de 04:41.

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Logró adelgazar la decena a la mitad el conjunto de Sergio Scariolo en dos minutos, pero no dar continuidad a la dinámica ascendente, y con ello revitalizó a un rival que no perdió la oportunidad, certificando una victoria para el recuerdo con la que seguir aspirando al título a costa de un Real Madrid que ha acariciado un triplete jugando tres finales, pero que se marcha esta temporada de vacío y pitado por la grada.