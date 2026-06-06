Ayuso recibe al papa León XIV en Barajas al inicio de su visita oficial a España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este sábado al papa León XIV en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el inicio de la primera etapa de su viaje pastoral a España. La dirigente madrileña participará también en la ceremonia de bienvenida que Sus Majestades los Reyes ofrecerán al pontífice en el Palacio Real, previsto para las 11:30h.

Ayuso acompañará buena parte de la agenda del Papa en Madrid y acudirá en total a siete de los actos previstos durante su estancia en la capital. También estará presente el martes por la mañana en Barajas, en la despedida de León XIV antes de que continúe su viaje hacia Barcelona.

Misa en Cibeles y ausencia en el Congreso

Entre los actos más destacados figura la misa que el Papa oficiará el domingo por la mañana en Cibeles, una de las citas centrales de su visita a Madrid y a la que asistirá la presidenta madrileña.

Ayuso no estará, en cambio, en la recepción que ofrecerá el Congreso de los Diputados el lunes 8 de junio. En ese acto, León XIV dirigirá un discurso a representantes públicos en las Cortes, en una sesión conjunta de Congreso y Senado.

La Puerta del Sol, centro de operaciones de la visita

La Comunidad de Madrid también tendrá un papel destacado en el dispositivo organizativo y de comunicación desplegado con motivo de la visita de León XIV. La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional y edificio emblemático de la Puerta del Sol, se convertirá durante estos días en el principal centro internacional de cobertura informativa del viaje pastoral.

Según ha destacado el Ejecutivo autonómico, más de 2.200 periodistas acreditados procedentes de distintos países seguirán desde Madrid los actos del pontífice, en una visita que movilizará además a cerca de 18.000 voluntarios.

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El Gobierno regional ha agradecido la implicación de todos los profesionales y colaboradores que participarán en el operativo, diseñado para atender una cita que situará durante varios días a Madrid en el foco de la atención internacional.