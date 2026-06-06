El 'ayusista' Ignacio Dancausa llega al frente de las Nuevas Generaciones del PP con el desafío de retener el voto joven frente a Vox

Aún falta un mes para el próximo congreso nacional de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del Partido Popular, los próximos 10 y 11 de julio en Valladolid, pero ya se sabe quién saldrá elegido presidente. Ignacio Dancausa, al frente de Nuevas Generaciones de Madrid desde noviembre de 2022, será quien sustituya a la actual dirigente, Beatriz Fanjul. Así lo hicieron saber el propio Dancausa y los otros dos aspirantes, el murciano Antonio Landáburu y la valenciana Candela Anglés, este jueves cuando, un día después del cierre para la consecución de avales, anunciaron una lista única con el madrileño como presidente, Landáburu como vicepresidente y Anglés también integrada.

"Hemos decidido unir nuestras candidaturas porque la juventud española está unida y porque el socialismo siempre ha sido derrotado con el empuje de los jóvenes", explicaban en el vídeo en que lo hacían público.

La noticia no ha podido ser mejor recibida en las filas del PP de Isabel Díaz Ayuso. "Cuando nos planteó que tenía ilusión de presentarse a este congreso nacional le dimos todo nuestro apoyo y toda nuestra suerte. Nuevas Generaciones sale ganando con esta decisión", trasladan los populares madrileños. Su secretario general, Alfonso Serrano, lo explicitaba este viernes. "La fortaleza del proyecto que representa Ignacio y lo que ha hecho revitalizando la organización en la Comunidad de Madrid y convirtiéndose en un auténtico referente dentro y fuera de Madrid va a ser fundamental para el proyecto del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo".

La propia presidenta madrileña ha mostrado su satisfacción en un tuit en el que le da a Dancausa la enhorabuena y le pide que no cambie. "Nacimos en la defensa de una universidad pública libre y plural, y hoy los dos tenemos una gran responsabilidad. La tuya es servir a la juventud española en este momento. Confiamos en ti", escribe Ayuso.

No podía ser de otra forma. No solo comparten un perfil de confrontación y afinidades ideológicas. Dancausa, de 25 años hoy, fue la apuesta de la ya entonces presidenta madrileña cuando en 2022 buscaba la renovación de unas Nuevas Generaciones del PP de Madrid a cuyo frente seguían nombres más próximos a Pablo Casado. En su tuit hay, de hecho, parte de la explicación de por qué esa sintonía.

"En el caso de Ignacio y el mío, los dos crecimos en una universidad pública, la Universidad Complutense de Madrid, una de las más importantes del país. Y comprobamos de primera mano cómo ahí nace precisamente ese miedo y nacen esas cadenas ante personas que se creen impunes, que pueden colgar pancartas a favor de presos de ETA, como yo viví cuando estaba en la universidad, y que se arrogaban el pretendido derecho a decir quiénes eran buenos y malos estudiantes; que llamaban siempre a las huelgas; siempre intentaban desestabilizar las universidades y siempre intentaban imponer una hoja de ruta", afirmaba Ayuso en el congreso en que Dancausa salía elegido al frente de con la organización juvenil popular con un respaldo de más del 95%.

Fue en el entorno universitario donde el joven dirigente creció políticamente y donde, de hecho, sigue poniendo gran parte del foco. Su gran propósito político es el de dar la "batalla cultural", un frente en el que Ayuso está en la primera línea. En su concepcióna, como en la de Ayuso, la universidad "llevaba demasiado tiempo en manos de la izquierda académica y cultural". Por eso fue impulsor de la asociación Libertad sin Ira, agrupación universitaria que buscaba un altavoz para la derecha en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, en cuya Facultad de Ciencias Políticas son profesores Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero.

"Los jóvenes han demostrado que no son de izquierdas", declaraba en vísperas de llegar a la presidencia de Nuevas Generaciones en Madrid en El Confidencial. "Los jóvenes han demostrado que no son de izquierdas, que no son progresistas. La gran victoria de Ayuso fue la neutralización de la izquierda".

Al frente de la organización en Madrid ha seguido en su idea de dar la "batalla cultural", en ocasiones con salidas de tono como la de presentarse en una manifestación del 8M en 2023 con una pancarta en la que se leía "Que te vote Tito Berni", en referencia al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, inmerso en el caso Mediador. También ha mostrado cercanía al agitador ultra Vito Quiles.

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Dancausa, concejal en Las Rozas desde 2023 y que comparte apellido pero no parentesco con quien fuera consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid en el anterior Gobierno de Ayuso, llega ahora con ese discurso al frente de la organización juvenil nacional del PP en un momento en que Vox parece ganar influencia entre los votantes de menor edad. En tratar de evitarlo y capitalizar esa corriente hacia los populares estará uno de sus mayores desafíos una vez asuma el control. No hace ni tres meses fue sonado el portazo del hasta entonces secretario general nacional de Nuevas Generaciones, Carlo Angrisano, quien dimitió del cargo pidiendo el voto para la formación de ultraderecha.