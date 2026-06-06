Ana Bastos, arquitecta, desvela sus tres edificios favoritos de Madrid: "Es alucinante, parece que está flotando"

No todos los edificios que merecen atención están dentro de las guías turísticas. Hay construcciones que forman parte del paisaje cotidiano sin que nadie se fije en lo que tienen de extraordinario y otros que pasan desapercibidos aunque guarden en su interior joyas arquitectónicas fundamentales. Ana Bastos lo sabe bien. Y es que la arquitecta y creadora de contenido tiene claro cuáles son sus tres favoritos de la capital, sin necesidad de presentación turística: los tres transmiten por sí solos cuando se hace una pausa para mirarlos.

El edificio que parece flotar

En pleno Paseo de la Castellana hay un edificio en el que es difícil no fijarse. No podría ser otro que el Castelar Building, obra de Rafael de la Hoz. “Cada vez que paso por ahí es increíble. Es un edificio que parece que está flotando”, explica Bastos.

La razón de esa sensación de ingravidez tiene una explicación estructural: toda la construcción se apoya sobre un único pilar y su estructura central. “Todo el edificio está apoyado solo por ese pilar. Eso es lo que sujeta esto, es alucinante”, señala la arquitecta. Una solución de ingeniería que convierte al Castellar Building en uno de sus favoritos indiscutibles.

El edificio Castelar es un edificio de oficinas situado en el número 50 del paseo de la Castellana / José Luis Roca

Un colegio renovador en plena dictadura

El segundo edificio tiene para Ana Bastos un significado personal. Es el Colegio Nuestra Señora Santa María, en el Parque del Conde Orgaz, obra de Antonio Fernández Alba proyectada en 1959. “Mi colegio lo hizo uno de los sucesores de Alvar Aalto, en plena dictadura. Y era un colegio súper renovador”, recuerda.

Tanto le marcó que hizo su proyecto final de carrera sobre él. “Aprendí un montón de cosas. Me hubiera encantado haberlo diseñado yo”, confiesa. Pero más allá del vínculo emocional, Bastos encuentra en este colegio una lección sobre cómo la arquitectura puede transformar a quienes la habitan desde pequeños. El edificio no estaba pensado como una suma de aulas: los pasillos de cinco metros, las zonas sociales que superaban en importancia a las propias clases, la ausencia de sala de profesores para fomentar el contacto entre docentes y alumnos.

Colegio Nuestra Señora Santa María, en el Parque del Conde Orgaz, obra de Antonio Fernández Alba proyectada en 1959 / FUNDACIÓN DOCOMOMO IBÉRICO

Un gimnasio que casi nadie reconoce

Este es, sin duda, un gran desconocido. El Gimnasio del Colegio Maravillas, obra de Alejandro de la Sota, es para Bastos una de las piezas de arquitectura estructural más importantes de la ciudad. Y, sin embargo, apenas se habla de ella. “La gente no sabe lo que hay ahí porque nadie habla del gimnasio”, explica.

Al estar ubicado en una zona elevada de Madrid, construir este colegio era todo un reto, sobre todo resolver un espacio de esas dimensiones. “Conseguir hacer un gimnasio en esa época, fue súper difícil”, subraya la arquitecta. El resultado es un espacio que, además, deja entrar la luz natural de una manera que todavía sorprende. “Entra la luz natural. Me encanta”, concluye.

Noticias relacionadas

Al estar ubicado en una zona elevada de Madrid, construir este colegio era todo un reto, sobre todo resolver un espacio de esas dimensiones / WIKIPEDIA

Juntos son tres edificios que, en conjunto, construyen una forma particular de entender Madrid: no como un escaparate de grandes hitos monumentales, sino como una ciudad donde lo extraordinario se esconde en lo cotidiano. Una mirada que, en el caso de Ana Bastos, viene de muy atrás. No recuerda haber querido ser otra cosa que arquitecta.