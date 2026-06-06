Madrid obsequia al papa León XIV con una edición especial de un libro del siglo XVII

El Ayuntamiento de Madrid ha entregado al papa León XIV un ejemplar especialmente concebido para conmemorar su visita a la capital. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha regalado al Pontífice una edición singular de A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza, escrita por Jerónimo de la Quintana en 1629 y considerada una de las principales referencias históricas sobre la ciudad.

La edición especial de la obra de Jerónimo de la Quintana ha sido elaborada con técnicas tradicionales de encuadernación. / Ayuntamiento de Madrid

La obra ha sido realizada por la Imprenta Municipal-Artes del Libro, institución encargada de conservar y difundir algunos de los oficios más representativos del patrimonio bibliográfico madrileño. Para esta ocasión, el Taller de Encuadernación Artística ha desarrollado una encuadernación inspirada en la tradición libraria de la Santa Sede.

Madrid obsequia al papa León XIV con una obra histórica encuadernada por la Imprenta Municipal-Artes del Libro. / Ayuntamiento de Madrid

"La visita de su santidad León XIV constituye un acontecimiento de especial significado para Madrid. Este libro, que recoge la memoria de nuestra ciudad a lo largo de los siglos, quiere ser también un símbolo de nuestro respeto y cercanía al santo padre, así como del reconocimiento a los valores de diálogo, encuentro, fe y esperanza que representa para millones de personas en todo el mundo", ha señalado Martínez-Almeida.

La Imprenta Municipal de Madrid ha elaborado artesanalmente el regalo institucional entregado al Pontífice. / Ayuntamiento de Madrid

Una encuadernación inspirada en el Vaticano

El ejemplar ha sido cosido artesanalmente con hilo y encuadernado en chagrín blanco, un color tradicionalmente asociado al Estado Vaticano. La cubierta incorpora una decoración estampada en pan de oro con un marco de inspiración barroca realizado a partir de hierros históricos conservados por la Imprenta Municipal.

Además, incluye un grabado en bronce obra de Olivares, considerado uno de los grabadores españoles más destacados del siglo XX. Los interiores cuentan con guardas decoradas con motivos dorados y materiales seleccionados específicamente para favorecer la conservación del volumen.

Una edición histórica impulsada por el Ayuntamiento

El libro corresponde a la edición publicada por el Ayuntamiento de Madrid en 1954 bajo la dirección de Eulogio Varela Hervías, entonces director de la Hemeroteca Municipal, por encargo del conde de Mayalde.

Aquella edición fue impresa mediante tipos móviles en la Imprenta Municipal y se considera uno de los proyectos editoriales más relevantes promovidos por el Consistorio para recuperar y difundir el patrimonio histórico de la capital.

El volumen regalado al papa León XIV está inspirado en la tradición libraria del Estado Vaticano. / Ayuntamiento de Madrid

La obra original de Jerónimo de la Quintana, publicada en 1629, ofrece uno de los relatos más completos sobre los orígenes, la evolución y la importancia de Madrid como Villa y Corte.

Rosario, acuarelas y dulces entre los regalos al Pontífice

Junto al volumen histórico, el papa León XIV y su comitiva han recibido un rosario y 30 decenarios, además de un libro de acuarelas con edificios y monumentos emblemáticos de Madrid.

El papa León XIV recibe varios obsequios vinculados a la historia, la tradición y el patrimonio de Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

Estas piezas han sido elaboradas de forma artesanal por personas con discapacidad intelectual usuarias de la Fundación Götze. El rosario y los decenarios han requerido un mes y medio de trabajo en el taller de cerámica de la entidad.

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La Imprenta Municipal de Madrid ha elaborado artesanalmente el regalo institucional entregado al Pontífice. / Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento también ha incluido entre los obsequios unas pastas de almendra elaboradas por las doce monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, situado en el barrio de Atocha. Los dulces están dedicados a San Alonso de Orozco, fundador en 1589 del primer convento de agustinas recoletas de Madrid, beatificado por León XIII y canonizado posteriormente por Juan Pablo II.