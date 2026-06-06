De la misa en Cibeles al encuentro en el Movistar Arena: agenda completa del Papa en Madrid para este domingo 7 de junio

El Papa León XIV esta de visita en Madrid como parte de su viaje apostólico por España entre el 6 y el 9 de junio. Cuatro días que están plagados de actos oficiales en los que el Pontífice se acercará a los fieles y en los que se prevé una gran afluencia de visitantes en la capital.

A continuación te dejamos la agenda completa con los actos y horarios previstos en Madrid por la visita del Papa León XIV para este domingo 7 de junio:

10:00 horas: Santa Misa y Procesión del Corpus Christi del Papa en la Plaza de Cibeles.

El Papa León XIV presidirá a las 10:00 horas la Santa Misa en la Plaza de Cibeles con motivo de la solemnidad del Corpus Christi. Tras la celebración, tendrá lugar la procesión del Corpus por el centro de Madrid, en la que el Santo Padre participará detrás de la custodia. El recorrido previsto del papamóvil será de 3.355 metros y estará acompañado por alfombras de flores multicolores preparadas como muestra de devoción a la eucaristía. Para su elaboración, la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas desplazará a Madrid a 24 alfombristas, que coordinarán el trabajo de 160 voluntarios.

La celebración en Cibeles contará con un gran dispositivo musical formado por cerca de 400 componentes entre coro y orquesta. Participarán la Orquesta y Coro de la JMJ, el Coro de San Juan de Ávila, la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz y la Escolanía de la JMJ, que acompañarán la misa presidida por el Pontífice.

16:30 horas: encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

Por la tarde, a las 16:30 horas, el Papa mantendrá un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. Se trata de una cita de carácter interno dentro de la agenda del Pontífice en Madrid.

18:00 horas: encuentro 'Tejer Redes' en el Movistar Arena.

A las 18:00 horas, León XIV participará en el encuentro “Tejer Redes” con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, que se celebrará en el Movistar Arena, en la avenida de Felipe II. El acto está concebido como un espacio de diálogo en torno a la “cultura del encuentro” e incluirá testimonios, intervenciones y expresiones artísticas. Antes de la llegada del Papa, las puertas se abrirán a las 15:30 horas y el preacto comenzará a las 17:00 horas.

Durante el acto en el Movistar Arena, presentado por Carlos Franganillo y Lara Siscar, está prevista la participación de Antonio Banderas con el texto “Tarde te amé”, de San Agustín. El encuentro incluirá un bloque dedicado a la universidad, con la intervención de dos profesores y la actuación de Sara Baras; otro centrado en la economía, con tres testimonios; y un bloque dedicado al deporte, con la presencia de Rafa Nadal. El Papa León XIV dirigirá su mensaje a los asistentes a las 18:41 horas, antes de la actuación musical de Rozalén con una big band en directo y la despedida del acto.

19:30 horas: cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid.

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La jornada del domingo concluirá con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, prevista para las 19:30 horas. Será el último acto de la agenda del Papa León XIV tras una jornada marcada por la misa del Corpus Christi en Cibeles, el encuentro privado con la Orden de San Agustín y la cita con representantes de la sociedad civil en el Movistar Arena.