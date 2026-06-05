La visita del Papa a Madrid, bajo un despliegue de seguridad sin precedentes, reabre la historia de los atentados contra pontífices

La visita del Papa a Madrid se desarrolla bajo un dispositivo de seguridad extraordinario, con miles de agentes desplegados en la capital y restricciones en el transporte, el espacio público y los accesos a las principales zonas de actos. Este amplio operativo, diseñado para garantizar la protección del pontífice y de los miles de asistentes previstos, vuelve a poner sobre la mesa la dimensión histórica de la seguridad en torno al papado. No es casual: desde el siglo XX se han registrado varios atentados contra papas, algunos muy graves, lo que explica el refuerzo excepcional que acompaña a cada viaje apostólico en grandes ciudades como Madrid.

¿Cuántos atentados contra un papa se han producido desde el Siglo XX?

Tres, y dos de ellos contra Juan Pablo II. El primero en el siglo XX, lo sufrió Pablo VI, un intento de apuñalamiento en Manila, en 1970, por parte de un pintor boliviano llamado Benjamín Mendoza, disfrazado de sacerdote. El atentado contra el pontífice en la plaza de San Pedro, el 13 de mayo de 1981, es el más conocido; el turco Mehmet Ali Agca le disparó cuatro veces (dos en el abdomen, la mano y el brazo), resultando gravemente herido.

Fotografía tomada el 13 de mayo de 1981 que muestra a Juan Pablo II cayendo tras tras ser alcanzado / EFE

Un año después, el 12 de mayo de 1982, Wojtyla sufrió un intento de asesinato en el Santuario de Fátima (Portugal). Fue atacado con una bayoneta por Juan Fernández Krohn, un sacerdote español ultraconservador. En esta ocasión el agresor fue reducido por la seguridad. Aunque se informó de que el papa había resultado ileso, años después se reveló que había sido herido, aunque levemente.

¿Ha sido asesinado algún papa?

Sí, entre siete y once. A lo largo de la historia, se estima que entre siete y once papas han muerto asesinados en circunstancias probadas o altamente sospechosas, especialmente durante los siglos IX y X, de gran inestabilidad política en Roma. Eso, sin contar a los primeros papas, muchos de los cuales fueron perseguidos y martirizados, es decir, asesinados por defender su fe, como el propio san Pedro.

Juan VIII (882) es considerado el primer papa de la historia medieval asesinado (envenenado y rematado a martillazos). Su muerte fue particularmente violenta, ya que, al fallar el plan inicial, envenenamiento, los conspiradores (clérigos de su entorno, incluso familiares) le remataron golpeándole repetidamente en la cabeza con un martillo.

También murieron asesinados Juan X (914-928), probablemente asfixiado o estrangulado; Juan XII (955-964), apuñalado por un marido engañado; Benedicto VI (973-974), estrangulado por orden del antipapa Bonifacio VII; Juan XIV (983-984) murió de hambre o envenenado en las mazmorras de Sant’Angelo, también por orden del antipapa Bonifacio VII; Esteban VI (896-897), estrangulado en prisión por sus carceleros… También ha generado sospechas de asesinato la muerte repentina de algún papa.

El caso más reciente –y famoso–, la muerte de Juan Pablo I (1978), que falleció tras solo 33 días de pontificado (del 26 agosto al 29 septiembre de 1978). Las teorías de asesinato, nunca probadas, apuntan al envenenamiento por su intención de ordenar una investigación de las finanzas vaticanas.

Juan Pablo I fue llamado "el papa de la sonrisa" y "falleció" tras tran solo 33 días de pontificado / Wikipedia

¿Fue realmente asesinado el Papa Juan XII por un marido celoso?

Hay muchas teorías diferentes sobre la muerte de Juan XII (955-964) que arrastró al papado a uno de los capítulos más polémicos de su historia. Era un adolescente de 17 años sin formación teológica ni experiencia administrativa, y no tardó en quebrantar todas las reglas eclesiásticas. Más allá de las conspiraciones y disputas políticas que generó su papado, Juan XII murió en circunstancias tan escandalosas como su vida con solo 27 años.

Algunas versiones apuntan que sufrió un derrame cerebral mientras yacía con una mujer casada; otras, que murió de un martillazo a manos de un marido engañado al sorprenderle con su mujer. Una tercera versión apunta que murió apuñalado por un marido, en venganza por la violación de su joven esposa de 15 años. Su sucesor, el papa León VIII (963-965) perdonó al asesino.