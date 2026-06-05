VISITA PAPA LEÓN XIV
La visita de León XIV a Madrid reabre la duda: ¿existen otras religiones en el Vaticano?
El periodista e investigador vaticanista Eric Frattini explica en su nuevo libro 'Vaticano 360' (Poe Books) la presencia de varios papas paganos e incluso de otras religiones en la historia de la Iglesia Católica
Con motivo de la visita del Papa a Madrid, son muchas las dudas que surgen entre feligreses y turistas. Y es que más allá del presente, la figura del papado arrastra siglos de historia donde diferentes influencias culturales y transiciones religiosas se han mezclado para dar lugar a episodios poco conocidos. Entre ellos, una de las cuestiones más curiosas recae en la identidad de sus líderes, ¿sabíais que ha habido varios papas paganos, e incluso un papa que no era católico?
¿Ha habido papas paganos?
Sí, de hecho varios. Algunas corrientes críticas sostienen que el mismo papado tiene un origen pagano, argumentando que adoptó estructuras y títulos del Imperio Romano, como el de “Pontifex Maximus” (“Sumo Pontífice”), que era el título del principal sacerdote en la religión pagana de Roma, una designación que se mantiene hasta la actualidad. Lo cierto es que se identifica al emperador Constantino, que era pagano en el momento de su ascenso al poder, como el arquitecto de la estructura formal de la Iglesia católica.
Esa falta de definición en los límites entre el paganismo (que abarca diversas religiones politeístas primitivas) y el cristianismo se dio durante los primeros siglos. De hecho, san Simaco de Cerdeña (498-514) fue elegido papa a pesar de que en sus años jóvenes había sido pagano. Como pontífice se dedicó a los pobres, ordenó la construcción de hospitales y decidió triplicar el presupuesto para limosnas.
Otro caso es el de Juan XII, que ha pasado a la historia como “el papa pagano”, no por su adscripción al paganismo, sino por su estilo de vida alejado de los preceptos cristianos. Se dice que convirtió el Palacio de Letrán (sede de la iglesia en la época de su papado, 955-964) en un lupanar, brindaba por los demonios y fue acusado de invocar a dioses paganos como Júpiter y Venus durante sus orgías. Curiosamente, después de Juan XII accedió al papado un laico, León VIII (964-965); dada su condición de seglar, tuvo que recibir las órdenes sagradas el mismo día de su elección.
¿Ha habido papas de otras religiones?
Técnicamente, al menos uno: San Pedro, que era de ascendencia judía. Su nombre era Simón en Betsaida y nació en una aldea pesquera a orillas del mar de Galilea, zona de tradición judía en la época. Varios de sus sucesores inmediatos compartían un origen judío, aunque no existen referencias sobre sus relaciones específicas con el judaísmo en ese periodo.
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