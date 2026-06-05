Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estafas visita del papaPeregrinos visita papaVisita papa a MadridLos detalles del Papa en MadridCaetano VelosoElecciones Real MadridVivienda protegidaVestíbulo ChamartínExamen Dibujo Técnico PAUExamen Física PAU
instagramlinkedin

VISITA PAPA LEÓN XIV

La visita de León XIV a Madrid reabre la duda: ¿existen otras religiones en el Vaticano?

El periodista e investigador vaticanista Eric Frattini explica en su nuevo libro 'Vaticano 360' (Poe Books) la presencia de varios papas paganos e incluso de otras religiones en la historia de la Iglesia Católica

San Pedro, considerado como el primer papa de la historia era técnicamente de ascendencia judía

San Pedro, considerado como el primer papa de la historia era técnicamente de ascendencia judía / Pixabay

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Con motivo de la visita del Papa a Madrid, son muchas las dudas que surgen entre feligreses y turistas. Y es que más allá del presente, la figura del papado arrastra siglos de historia donde diferentes influencias culturales y transiciones religiosas se han mezclado para dar lugar a episodios poco conocidos. Entre ellos, una de las cuestiones más curiosas recae en la identidad de sus líderes, ¿sabíais que ha habido varios papas paganos, e incluso un papa que no era católico?

¿Ha habido papas paganos?

Sí, de hecho varios. Algunas corrientes críticas sostienen que el mismo papado tiene un origen pagano, argumentando que adoptó estructuras y títulos del Imperio Romano, como el de “Pontifex Maximus” (“Sumo Pontífice”), que era el título del principal sacerdote en la religión pagana de Roma, una designación que se mantiene hasta la actualidad. Lo cierto es que se identifica al emperador Constantino, que era pagano en el momento de su ascenso al poder, como el arquitecto de la estructura formal de la Iglesia católica.

Esa falta de definición en los límites entre el paganismo (que abarca diversas religiones politeístas primitivas) y el cristianismo se dio durante los primeros siglos. De hecho, san Simaco de Cerdeña (498-514) fue elegido papa a pesar de que en sus años jóvenes había sido pagano. Como pontífice se dedicó a los pobres, ordenó la construcción de hospitales y decidió triplicar el presupuesto para limosnas.

Símaco, originario de Cerdeña, fue elegido papa el 22 de noviembre del año 498 tras la muerte de Anastasio II

Símaco, originario de Cerdeña, fue elegido papa el 22 de noviembre del año 498 tras la muerte de Anastasio II / Estado de la Ciudad del Vaticano

Otro caso es el de Juan XII, que ha pasado a la historia como “el papa pagano”, no por su adscripción al paganismo, sino por su estilo de vida alejado de los preceptos cristianos. Se dice que convirtió el Palacio de Letrán (sede de la iglesia en la época de su papado, 955-964) en un lupanar, brindaba por los demonios y fue acusado de invocar a dioses paganos como Júpiter y Venus durante sus orgías. Curiosamente, después de Juan XII accedió al papado un laico, León VIII (964-965); dada su condición de seglar, tuvo que recibir las órdenes sagradas el mismo día de su elección.

Noticias relacionadas y más

Juan XI pasó a la historia como el papa pagano por su estilo de vida alejado de los preceptos cristianos

Juan XI pasó a la historia como el papa pagano por su estilo de vida alejado de los preceptos cristianos / Wikipedia

¿Ha habido papas de otras religiones?

Técnicamente, al menos uno: San Pedro, que era de ascendencia judía. Su nombre era Simón en Betsaida y nació en una aldea pesquera a orillas del mar de Galilea, zona de tradición judía en la época. Varios de sus sucesores inmediatos compartían un origen judío, aunque no existen referencias sobre sus relaciones específicas con el judaísmo en ese periodo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 de Madrid: ¿imposible de resolver?
  2. Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
  3. Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
  4. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  5. Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
  6. Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?
  7. Esto es lo que ha entrado en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid: ¿demasiado fácil?
  8. Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar

La visita de León XIV a Madrid reabre la duda: ¿existen otras religiones en el Vaticano?

La visita de León XIV a Madrid reabre la duda: ¿existen otras religiones en el Vaticano?

Trágico accidente laboral en Alcalá de Henares: un hombre de 58 años fallece tras ser aplastado por la cuchara de una grúa

Trágico accidente laboral en Alcalá de Henares: un hombre de 58 años fallece tras ser aplastado por la cuchara de una grúa

En Madrid hay registrados casi dos millones de animales de compañía, con mayoría de perros

En Madrid hay registrados casi dos millones de animales de compañía, con mayoría de perros

Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Alcalá de Henares

Móstoles pone de nuevo sobre la mesa la ampliación de la Línea 10 de Metro hasta la ciudad

Móstoles pone de nuevo sobre la mesa la ampliación de la Línea 10 de Metro hasta la ciudad

De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu

De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu

León XIV en Madrid: ¿cuándo fue el primer viaje oficial de un papa a España?

León XIV en Madrid: ¿cuándo fue el primer viaje oficial de un papa a España?

Interior activa este sábado la fase crítica por la visita del Papa, "el mayor despliegue nunca antes diseñado" con más de 15.000 efectivos

Interior activa este sábado la fase crítica por la visita del Papa, "el mayor despliegue nunca antes diseñado" con más de 15.000 efectivos