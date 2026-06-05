La renuncia de Florentino Pérez, el triunfo de Ramón Calderón y el fraude del voto por correo: así fueron las últimas elecciones en el Real Madrid

La mediática rueda de prensa de Florentino Pérez durante el pasado 12 de mayo abrió la puerta a la celebración de elecciones a la presidencia del Real Madrid. Enrique Riquelme aceptó el reto y ambos se medirán por el trono de la casa blanca este domingo. Entre promesas y concesiones, el socio del Real Madrid tiene en su mano elegir al máximo mandatario para los próximos cuatro años. El socio volverá a las urnas. Y lo hará dos décadas después de la última gran cita electoral. Mucho ha llovido desde entonces, algunos ni habían nacido, es por ello que lo que se vivirá este domingo en Valdebebas entra de lleno en la historia del club.

Calderón se impone en las elecciones más numerosas de la historia del club

Es bien sabido que optar a la presidencia del Real Madrid no es un asunto sencillo. Un proceso complicado, que exige al menos 187 millones de euros de aval (en la actualidad) y una longevidad de 20 años de socio no es algo que una persona de a pie pueda cumplir. Esta circunstancia y el dominio incontestable de Florentino desde su segunda llegada a la presidencia son las causas principales a dos décadas de inactividad en las urnas para los socios del Real Madrid.

Toca remontarse a los comicios celebrados en 2006 para encontrar el último precedente en el conjunto blanco. En aquel entonces, Florentino presentó su dimisión y puso fin a su primera etapa como presidente de la entidad. Se abrió entonces una carrera de fondo a la que se presentaron Ramón Calderón, Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz, que ya había ejercido como presidente años atrás, y Arturo Baldasano. Se consagraron como las elecciones con mayor número de candidatos jamás vistas en la historia del club.

Portada del Marca en 2006 en la que Florentino Pérez dimite. / Marca

El 3 de julio de 2006, Ramón Calderón se convirtió en presidente del Real Madrid al imponerse en las elecciones con 8.344 votos. Su candidatura fue la más respaldada por los socios, por delante de Juan Palacios, que obtuvo 8.098 sufragios, y de Juan Miguel Villar Mir, que logró 6.702. En un escalón inferior quedaron Lorenzo Sanz, con 2.377 votos, y Arturo Baldasano, con 1.581. Las urnas recogieron un 42,19% de participación y solo 246 votos separaron a Calderón de Palacios.

Fueron unas elecciones marcadas por el ruido exterior. Todos los candidatos presentaron sus fichajes. Villar Mir anunció a Arsene Wenger como entrenador. Juan Palacios hizo lo propio con José Antonio Reyes y Joaquín, dos de las estrellas nacionales de la época. Calderón, el vencedor, prometió la llegada de Cesc Fábregas, Robben y Kaká. Lorenzo Sanz, en cambio, apostó por Gago, a Carrick, Zambrotta o Emerson. Baldasano optó por una figura como Sven Goran Eriksson en el banquillo y de nuevo con Joaquín como referencia.

Fábregas, que militaba entonces en el Arsenal, fue objeto de toda candidatura. Su agente reconoció llamadas con los aspirantes a la presidencia, pero su fichaje jamás llegó a producirse y acabó militando en el Barça. En ese intento por 'españolizar' la plantilla, una situación que muchos reclaman en la actualidad, entraba en escena José Antonio Camacho para ponerse al frente de la dirección técnica con la candidatura de Palacios. Finalmente, Calderón se impuso ante todas las propuestas y tomó posesión del cargo en el verano de 2006 tras la abrupta salida de Florentino.

Ruud van Nistelrooy, el gran fichaje de Ramón Calderón en el verano de 2006 tras prometer a Robben, Kaká o Cesc Fábregas. / EFE/ Paco Campos

La anulación del voto por correo

Pero el triunfo del abogado no estuvo exento de polémica. El entonces presidente blanco había reclamado la anulación del voto por correo un día antes de la celebración de las elecciones por "posibles irregularidades". La titular del Juzgado de Primera Instancia número 47, Milagros Aparicio, decidió paralizar cautelarmente todo el voto por correo de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Finalmente, el voto por correo fue anulado el 1 de febrero de 2007 a causa de la falta de control en cuanto a la identificación del votante y la ausencia en materia de medidas de seguridad para garantizar la custodia de sufragios.

"Existen serios indicios de que una considerable cantidad de votos por correo se falsificaron, no para beneficiar a un determinado candidato, sino para perjudicarle y poner en cuestión esa forma de votación", afirmaba el auto del juez. "En el supuesto de autos no existe un único autor de las falsificaciones, ni siquiera un único grupo organizado con tal finalidad. Existen indicios de que han sido numerosas las personas que de una forma u otra han intervenido en las diversas tramas organizadas para la captación y falsificación del voto por correo", afirmó el juez.

Se reclutaron alrededor de 10.500 votos vía correo, que quedaron en el olvido. Según la juez, el objetivo prioritario de Calderón era anular esta forma de voto debido a que contaba con la seguridad para imponerse a través del voto presencial, como así terminó ocurriendo. El expresidente fue imputado por su presunta participación en la trama del voto por correo. Junto a él, otras 15 personas, entre las que se encontraban hombres fuertes de su candidatura como Juan Mendoza o Alfonso Carrascosa.

En junio de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid decretó el sobreseimiento definitivo de la causa al entender que no había indicios suficientes que respaldaran las acusaciones formuladas contra el expresidente madridista, por lo que quedó libre de cualquier responsabilidad penal.

Ramón Calderón y Joan Laporta en 2006. / EFE/ ZIPI

Cinco proclamaciones automáticas para Florentino

El mandato de Calderón llegó a su fin en 2009. El abogado fue imputado nuevamente por manipular la Asamblea celebrada el 7 de diciembre del año anterior. El equipo del presidente coló a personas sin derecho a voto para aprobar las cuentas. Algunos no contaban con la antigüedad necesaria para ejercer el derecho a voto y otros muchos ni tan siquiera eran socios. Este suceso no acarreó consecuencias penales para el presidente, pero puso el punto y final a su mandato. En su despedida, Calderón admitió que "entregaba su cabeza para pacificar al club".

Fue sustituido por Vicente Boluda el 16 de enero de 2009, que tomó el cargo por solo unos meses. En junio de ese mismo año, Florentino Pérez recuperó la presidencia del club solo tres años después tras ser el único candidato en las elecciones. Esto sucedió hasta cinco veces más con Florentino en el cargo (2013, 2017, 2021 y 2025), pero esta dinámica llegará a su fin este domingo, cuando Enrique Riquelme y el propio Florentino Pérez se citen en unos nuevos comicios en la casa blanca por primera vez en dos décadas.

Serán las terceras elecciones para Pérez, tras proclamarse victorioso en las del año 2000 y 2004. En las primeras obtuvo 16.469 votos (49,73%) tras anunciar el fichaje de Luis Figo y se impuso a Lorenzo Sanz, que cosechó 13.302 votos (40,17%). El segundo de los precedentes se solventó con una mayoría aplastante del presidente blanco. Consiguió 28.416 votos (91,64%) para superar de nuevo a Lorenzo Sanz (3,94%) y Arturo Baldasano (2,38%).