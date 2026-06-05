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VISITA PAPA LEÓN XIV

Hasta tres papas fueron 'Hombre del Año' del 'Time': la curiosidad que cobra fuerza con la visita de León XIV a Madrid

El periodista y vaticanista Eric Frattini explica en 'Vaticano 360' (Poe Books) que tres papas han sido elegidos por la prestigiosa revista estadounidense por su liderazgo e influencia mundial

El papa Francisco, elegido Persona del Año en 2013

El papa Francisco, elegido Persona del Año en 2013 / EFE

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Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Madrid se viste de gala para recibir al papa León XIV del 6 al 9 de junio en lo que promete ser uno de los momentos más importantes del año en la capital. Mientras la ciudad ya termina los preparativos, la visita invita también a repasar algunas de las curiosidades más llamativas que rodean a la figura del papa a lo largo de la historia. Y pocas como esta: en más de cien años de historia de la revista Time, tres papas han sido elegidos Hombre del Año.

Vista general durante el montaje de escenarios para la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles.

Vista general durante el montaje de escenarios para la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles / Ricardo Rubio - Europa Press

Los tres elegidos

Este reconocimiento de la publicación estadounidense se reserva para aquellas personas que han tenido mayor influencia en el mundo durante los doce meses anteriores y que, desde 1927, ha recaído en presidentes, líderes mundiales y figuras que han marcado la actualidad. Y dentro de los seleccionados, el Vaticano tiene tres representantes.

El primero fue Juan XXIII, elegido en 1962, el mismo año en que convocó el Concilio Vaticano II, uno de los momentos más transformadores de la Iglesia Católica en el siglo XX. El segundo fue Juan Pablo II, reconocido en 1994 por su inmenso liderazgo mundial, su papel como estadista y su influencia moral, una figura clave en la caída del comunismo en Europa del Este.

El papa de las calles

El tercero fue el papa Francisco, elegido Persona del Año en 2013, apenas unos meses después de su elección como pontífice. Time destacó que había cambiado la percepción de la Iglesia Católica en un tiempo récord y que había logrado sacar el papado del palacio para llevarlo a las calles.

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Una imagen del papa Francisco.

El tercero fue el papa Francisco, elegido Persona del Año en 2013, apenas unos meses después de su elección como pontífice / EFE

Tres papas en momentos diferentes y un reconocimiento que lleva al Vaticano más allá de lo religioso. Una curiosidad que con la llegada de León XIV a Madrid cobra una nueva dimensión y por la que es inevitable preguntarse: ¿será el próximo en sumarse a esta lista tan exclusiva?

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