La tarta de queso de edición limitada con pan de oro por la visita de León XIV: se esperan colas kilométricas por este postre en pleno Madrid

Madrid se viste de gala en tonos blancos y amarillos con motivo de la visita del papa León XIV, una cita que llenará la capital de actividades culturales, actos religiosos y diferentes propuestas por distintos puntos de la ciudad. Y como no podía ser de otra forma, también acompañará a este acontecimiento histórico un fenómeno gastronómico especial en homenaje al santo padre con el que celebrar el acontecimiento.

La pastelería Caracola, conocida en Madrid por sus propuestas dulces con identidad propia, presenta la ‘Holy Cheesecake’, una tarta de queso de edición limitada que ya apunta a convertirse en una de las protagonistas gastronómicas de estos días. Si también deseas formar parte de la celebración de la forma más dulce posible, se esperan colas kilométricas para hacerse con ella.

La pastelería Caracola, conocida en Madrid por sus propuestas dulces con identidad propia, presenta la ‘Holy Cheesecake’ / CEDIDA

Vainilla de Madagascar y pan de oro

La tarta sigue la receta base de la casa, una cheesecake horneada de vainilla de Madagascar y miel suave. Pero lo que la hace verdaderamente especial es su acabado, una decoración en tonos marfil y dorado con pan de oro, inspirada en la estética clásica romana y en el peso histórico de la visita, que se une en sintonía con la decoración de toda la ciudad.

Desde sus inicios, en Caracola han entendido la pastelería como un espacio donde todo el mundo tiene cabida. Sus locales reciben cada día a personas de diferentes países y culturas y crean experiencias desde el respeto, la cercanía y el cariño hacia toda su comunidad de clientes. Una filosofía que encaja a la perfección con el espíritu de una visita que reúne en Madrid a personas llegadas de los cinco continentes.

Lo que hace verdaderamente especial esta tarta es su acabado: una decoración en tonos marfil y dorado con pan de oro / CEDIDA

¿Dónde conseguirla?

La ‘Holy Cheesecake’ está disponible en los dos locales de Caracola en Madrid: en el número 5 de la calle Santa Isabel, en pleno barrio de Antón Martín, y en el número 39 de Conde de Peñalver, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Dos puntos de la ciudad en los que Caracola conquista a los madrileños y visitantes con sus tartas de queso en múltiples sabores: clásica al horno, de pistacho, lotus, oreo, dulce de leche, chocolate blanco, kinder, chocolate dubai y de frambuesa.

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Y ahora, por la llegada del papa León XIV a la capital, una tarta de queso de edición limitada en un momento que pasará a la historia. No hay forma más dulce de celebrarlo.