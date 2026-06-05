Talia Chetrit, la artista que convierte el álbum familiar en un campo de batalla: cuerpos, deseo y control ante la cámara

Talia Chetrit fotografía como quien desconfía de la fotografía. Cada imagen parece construida para atraer la mirada y, a la vez, ojo, para ponerla en cuestión: quién observa, quién se expone, quién controla la escena y qué parte de verdad sobrevive dentro del artificio. Esa tensión recorre Bunny, la primera exposición individual en España de la artista neoyorquina, que el Museo Lázaro Galdiano presenta dentro de la Sección Oficial de PHotoEspaña hasta el 30 de agosto.

La muestra reúne 20 obras entre piezas recientes e imágenes de etapas anteriores, proponiendo un recorrido que evita la cronología convencional. Chetrit no ordena su universo como un archivo cerrado, sino como una secuencia de ecos visuales en la que conviven el retrato, la fotografía escenificada, la naturaleza muerta, el autorretrato y la escena familiar. Lo íntimo aparece siempre desplazado por la conciencia de estar siendo representado.

'Bad Bunny' (2026), de Talia Chetrit. / CEDIDA

Desde muy joven, la artista ha entendido la cámara como algo más que una herramienta para registrar el mundo. Empezó a fotografiar siendo adolescente, cuando improvisó un cuarto oscuro en la casa de sus padres, y desde entonces ha desarrollado una obra que insiste en mostrar los mecanismos de la imagen: la pose, el encuadre, el estudio, la dirección, el artificio. En sus trabajos, la cámara no desaparece para producir una ilusión de transparencia. Al contrario, se intuye como una presencia activa, casi como otro personaje dentro de la escena.

Ese interés por revelar las costuras del dispositivo atraviesa Bunny. La exposición propone un juego de tensiones entre exhibicionismo y fragilidad, deseo y distancia. Chetrit fotografía a personas próximas, pero evita convertir esa cercanía en sentimentalismo. La intimidad aparece siempre intervenida por una conciencia aguda de la representación. Incluso cuando la imagen parece espontánea, algo en ella nos recuerda que toda fotografía organiza una relación de poder: alguien mira, alguien es mirado, alguien decide qué queda dentro y qué queda fuera.

'Tea Set, Fan, Bra' (2024), de Talia Chetrit. / CEDIDA

En ese sentido, su obra dialoga con una tradición que no busca capturar una verdad estable, sino interrogar cómo se fabrica. La artista introduce elementos de performance, de teatro doméstico y de composición pictórica para producir imágenes que oscilan entre lo crudo y lo calculado. Un cuerpo, un objeto, una habitación, un gesto cotidiano o una escena aparentemente menor pueden adquirir una intensidad extraña, como si hubieran sido arrancados de su contexto habitual y colocados ante nosotros para ser examinados de nuevo.

Una seguridad desafiante

La escala cumple un papel esencial en el recorrido. Las copias pequeñas, especialmente las imágenes en blanco y negro, exigen proximidad y un tiempo de observación casi privado. Frente a ellas, las fotografías en color de mayor formato se imponen físicamente, ocupan el espacio y obligan al espectador a tomar conciencia de su propio cuerpo. La muestra se construye así como una coreografía de acercamientos y retrocesos: unas obras piden ser leídas en voz baja, otras parecen devolver la mirada con una seguridad desafiante.

'Ella/Plastic Bottle' (2026), de Talia Chetrit. / CEDIDA

El título, Bunny, concentra bien esa mezcla de ironía, sensualidad y juego que recorre el conjunto. Hay en estas imágenes una ligereza aparente que pronto se vuelve más compleja. La seducción no excluye la incomodidad, la teatralidad no cancela lo real. Chetrit trabaja precisamente en esa zona intermedia donde la actuación puede contener una verdad y donde lo documental está siempre atravesado por una puesta en escena. Sus fotografías no preguntan únicamente quiénes somos ante la cámara, sino qué hacemos para ser vistos, qué cedemos cuando nos dejamos mirar y qué forma adopta el deseo cuando queda convertido en imagen.

Abrir fisuras

La trayectoria de la artista explica también la solidez de esta propuesta. Nacida en Nueva York en 1982, Chetrit ha mostrado su trabajo en instituciones como el Whitney Museum of American Art, el Palais de Tokyo y el Museum of Contemporary Art de Miami. Su obra, atendida por la crítica internacional y recogida en publicaciones monográficas como Showcaller y Joke, ha encontrado un lugar propio en el cruce entre arte, moda, cuerpo e identidad.

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Bunny llega a Madrid como una invitación a mirar despacio, pero también a desconfiar de la comodidad de la mirada. En un momento en que las imágenes circulan con una velocidad que a menudo neutraliza su potencia, Chetrit propone lo contrario: detenerlas, tensarlas, hacer que se miren entre sí. Su fotografía no ofrece respuestas limpias. Prefiere abrir fisuras. Y es ahí, en esos bordes donde la intimidad se vuelve escena y la escena conserva algo de verdad, donde su obra encuentra su fuerza más inquietante.