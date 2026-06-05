Sí, la Iglesia llegó a tener dos papas a la vez: la historia que resurge con la visita de León XIV a Madrid

La visita del papa León XIV a Madrid este fin de semana no solo reúne a miles de fieles en torno a la figura del pontífice actual, sino que también reabre el interés por algunos de los episodios más complejos de la historia de la Iglesia católica. Más allá de la imagen de un único líder espiritual, el papado ha atravesado momentos de profunda división y de ausencia de autoridad clara, con periodos en los que llegaron a coexistir varios papas al mismo tiempo o en los que el trono de San Pedro quedó vacante durante años.

¿Ha habido periodos con dos papas a la vez?

Aunque parezca imposible la respuesta es sí. Además del reciente caso –inédito en tiempos modernos– del papa Francisco (2013-2025) y Benedicto XVI (2005-2022), que tras su renuncia se convirtió en “papa emérito”, las guerras de poder han provocado en algunas ocasiones grandes tensiones en el seno de la Iglesia y en la escena política europea.

El Cisma de Occidente (1378-1417) fue uno de esos momentos: tras la muerte del papa Gregorio XI (1370-1378), dos obispos –incluso tres a partir de 1410– se disputaron la autoridad pontificia. En un momento dado, tres papas instalados en tres territorios diferentes reclamaban el “trono de Roma”: Gregorio XII fue elegido en Roma (considerado legítimo por gran parte de la Iglesia); en Aviñón se “contraeligió” al español Benedicto XIII (conocido como el “papa Luna”); y en un intento de solución, en 1409 se eligió a un tercer papa, Juan XXIII (el “papa de Pisa”). La solución llegó en 1417 con el Concilio de Constanza, mediante el que se depuso o se logró la renuncia de los tres papas rivales y se eligió por unanimidad a Martín V (1417-1431).

Crónica del Concilio de Constanza de Ulrich Richental / Wikipedia

¿Ha existido alguna época en la que no reinase un papa?

Sí, a lo largo de la historia de la Iglesia católica ha habido múltiples periodos sin papa, conocidos como sede vacante; es el periodo natural que transcurre entre la muerte de un papa y la elección del siguiente. Aunque hoy en día esos periodos suelen ser cortos, unos días, siglos atrás podían durar meses o años debido a las disputas políticas que generaba la designación.

Detalle de Gregorio X en una ilustración del Libro de las maravillas (siglo XV, Biblioteca Nacional de Francia) / Wikipedia

La sede vacante más larga se produjo tras la muerte de Clemente IV (1265-1268), con un cónclave que se alargó hasta 1271. Durante esos tres años no hubo papa, y la tensión fue tal que los ciudadanos llegaron a bloquear el palacio de Viterbo (Italia) donde estaban reunidos para forzar la elección, que recayó en el papa beato Gregorio X (1272-1276).