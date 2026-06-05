Cómo moverse por Madrid el sábado por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro hasta las 2.30 y más Cercanías

Madrid afronta este sábado 6 de junio una de las jornadas clave de la visita del Papa León XIV, con varios actos previstos en la capital y un dispositivo especial de movilidad para facilitar los desplazamientos. La recomendación principal de las administraciones es utilizar el transporte público y evitar el vehículo privado, especialmente en el entorno de Plaza de Lima y el eje de Castellana.

El Papa llegará a Madrid este sábado, día en el que visitará el centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas, en Carabanchel, a las 18.00 horas. Después tendrá lugar uno de los actos más multitudinarios de la visita: la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima, prevista a las 20.30 horas.

Metro: refuerzo de hasta el 125% y horario ampliado

Metro de Madrid será una de las principales opciones para moverse por la ciudad durante la jornada del sábado. El suburbano aumentará el servicio hasta un 125% en las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 en determinadas franjas horarias, entre las 11.00 horas y el cierre del servicio.

Además, Metro ampliará su horario hasta las 2.30 horas para facilitar el regreso de los asistentes a la Vigilia de Oración en la Plaza de Lima.

Nuevos Ministerios, Cuzco y Santiago Bernabéu: estaciones afectadas

A partir de las 17.00 horas y hasta las 22.00 horas, la estación de Nuevos Ministerios tendrá inhabilitadas las entradas más próximas a la Plaza de Lima.

Por su parte, las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu, actualmente en obras, no estarán operativas, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y buscar alternativas en la red de Metro y Cercanías.

Cercanías: más frecuencias y 540.000 plazas adicionales

Cercanías Madrid también reforzará su servicio durante la jornada del sábado. Las principales líneas -C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10- registrarán un aumento de frecuencias y circularán con trenes en doble composición. En total, se prevé un incremento de más de 540.000 plazas para este sábado, un 35% más de lo habitual en fin de semana.

Además, habrá refuerzo de personal entre las 16.00 y las 20.00 horas en la estación de Laguna. En el caso de Nuevos Ministerios, no está previsto inicialmente el cierre de la estación, aunque sí existe la posibilidad de que se cierren accesos o se suspenda la parada de trenes en función de la afluencia y de las necesidades de seguridad.

EMT: refuerzo del servicio, pero con líneas suprimidas y desvíos

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid reforzará el servicio hasta un 25% este sábado. Sin embargo, la celebración de los actos y las restricciones de tráfico obligarán a modificar el funcionamiento de numerosas líneas.

A partir de las 14.30 horas, se suprimirá el servicio de las líneas 5, 14, 27, 40, 45, 51, 149 y S10, esta última correspondiente al servicio especial alternativo por el corte en un tramo de la Línea 10 de Metro.

Además, otras 30 líneas de la EMT limitarán o desviarán sus itinerarios, por lo que se recomienda consultar el estado del servicio antes de iniciar el desplazamiento.

Recomendaciones para moverse por Madrid este sábado

La jornada del sábado concentrará uno de los mayores dispositivos de movilidad de la visita papal, especialmente por la celebración de la Vigilia de Oración en la Plaza de Lima.

Para moverse por Madrid, la opción más recomendable será utilizar Metro y Cercanías, prever más tiempo del habitual en los desplazamientos y evitar las zonas más próximas a Plaza de Lima, Castellana, Cuzco y Santiago Bernabéu si no se va a acudir a los actos.

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También conviene revisar con antelación los posibles cambios en EMT, ya que varias líneas quedarán suprimidas o desviadas desde primera hora de la tarde.