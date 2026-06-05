Klopp es el Figo de Riquelme para ganar las elecciones

La campaña electoral del Real Madrid entra en su recta final marcada por los movimientos de un Enrique Riquelme que ha marcado la agenda de Florentino Pérez desde el primer día. Se podría decir que Riquelme ha ganado la campaña aunque todo apunta a que Florentino ganará las elecciones. Pero esto último está aún por ver.

Haaland cambia la campaña

La irrupción de la figura de Erling Haaland en la campaña parece haber estrechado mucho las posiciones. Aunque desde la trinchera de Florentino se ha hecho mucho ruido con posibles desmentidos, la realidad es que ni el jugador ni el Manchester City han publicado un desmentido oficial categórico que niegue la posibilidad de que el noruego pueda acabar en el Real Madrid si Riquelme sale presidente. Además, el precedente de Luis Figo negando taxativamente su marcha al Bernabéu invita a ser escépticos ante dichos desmentidos.

Después de Haaland le tocaba mover pieza en el tablero a Florentino Pérez, que desperdició su turno en su comparecencia con Iker Jiménez. El presidente no dio ningún nombre ni desmontó el fichaje del noruego por parte de su rival. La promesa de Pérez fue literalmente gastar dinero. “Voy a hacer la mayor oferta de la historia del club por un jugador. Llamaré a un club y ofreceré 150 millones”, aseveró ante el ufólogo prometiendo un gasto galáctico en un futbolista anónimo.

Por las pistas que ofreció y los movimientos que está realizando el club, más allá de los fichajes que adelantamos hace días en EL PERIÓDICO de Mourinho (que costará 15 millones), Konaté y Dumfries, los jugadores que encajan en ese perfil son los centrocampistas del París Saint-Germain Vitinha y Joao Neves. El segundo es el que jugador que más gusta al presidente, un futbolista por el que siente especial atracción, y que además están representados por Jorge Mendes, el agente de Mourinho. Así que han armado una estrategia para tratar de seducir al futbolista y convencer al PSG con una oferta que está incluso por encima de la valoración de mercado del jugador, que según el portal transfermaket es de 140 millones. El mismo precio en el que se tasa a Vitinha, que sería la otra posibilidad.

Convencer a Neves a través de Mendes

Queda descartada la llegada de otro atacante porque el Real Madrid ya tiene cubierto el área ofensiva con la presencia de Kylian Mbappé, Vinícius (al que el presidente quiere renovar), Jude Bellingham, Rodrygo, y el regreso de Endrick y de Nico Paz. Así que el galáctico elegido para esta refundación del ‘Florentinato’ será un mediocampista de nacionalidad portuguesa. El problema es convencer al PSG y a Luis Enrique de que acceda a traspasarlo. Y ahí la única posibilidad que existe de que pase es que sea el jugador quien hable con el técnico asturiano y el club y le informe de su intención de salir del París Saint-Germain, donde entra la figura de Jorge Mendes.

Pero todo esto ocurriría a partir del martes, siempre y cuando Florentino sea elegido presidente. Algo que está por ver porque Riquelme sigue haciendo movimientos que gustan a los socios. El alicantino ha reclutado para su candidatura a otro ilustre “antimadridista”, como los califican desde la trinchera de Florentino, en la persona de Vicente del Bosque. El seleccionador campeón del mundo, además de jugador y entrenador del Real Madrid, se suma a la lista junto a Raúl González Blanco, Fernando Hierro o Iker Casillas. Todos despedidos por la puerta de atrás y con un portazo por Pérez durante su mandato.

Kloppe es el Figo de Riquelme

Sin embargo, la clave de las elecciones está aún por descubrirse. Haaland ha disparado la consistencia de Riquelme, pero el Figo que debe dar la vuelta a la tortilla en estas elecciones es Jurgen Klopp. Y la realidad es que ha habido un acercamiento real al alemán. En un primer momento, Riquelme envió un emisario y el alemán rechazó educadamente su ofrecimiento, lo que empujó a contactar con otros técnicos como Cesc, Roberto Martínez o Mikel Arteta. Pero tras la designación de Raúl González como director deportivo, el 7 blanco provocó un segundo acercamiento a Klopp y parece que la actitud del alemán fue más receptiva.

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Riquelme ha recuperado mucho terreno con respecto a Florentino desde que arrancó la campaña. Pero si anuncia a Klopp como técnico blanco, ese movimiento sí podría resultar tan decisivo para convencer a los socios y provocar un vuelco en las elecciones como aquel anuncio del fichaje de Figo en el verano del 2000. Pasan las horas y los candidatos juegan al ajedrez calculando cada movimiento mientras observan a su rival. Florentino hará este sábado un cierre de campaña en el que nadie descarta un último anuncio. Riquelme confía en poder dar el golpe definitivo este sábado por la tarde con el anuncio de Klopp, que empujaría a muchos socios a ir a Valdebebas a votar presencialmente a favor del cambio. Las espadas están en lo más alto.