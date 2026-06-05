De León XIV en Madrid al pasado más desconocido del papado: ¿hubo papas casados?

No es un secreto. La visita de León XIV a Madrid no solo ha despertado expectación por la presencia del Pontífice en la capital, sino también por todas las preguntas que rodean a una institución con casi dos mil años de historia. Cada viaje papal acerca al presente del Vaticano, pero también invita a mirar hacia atrás y descubrir cómo ha cambiado la figura del Papa a lo largo de los siglos.

Una de las cuestiones que más puede sorprender desde la mirada actual es si alguna vez ha habido papas casados. Hoy el Pontífice se asocia al celibato y a una vida dedicada por completo a la iglesia, pero no siempre fue así. En los primeros siglos del cristianismo, las normas eran distintas y la historia del papado recoge casos que hoy resultarían difíciles de imaginar.

Con motivo de la llegada de León XIV a Madrid, obras como Vaticano 360, del periodista e investigador vaticanista Eric Frattini, ayudan a entender esas curiosidades históricas y a descubrir que, detrás de la imagen solemne del Papa, también hay una evolución.

¿Hubo algún papa casado?

Sí, los primeros papas y sacerdotes de la iglesia cristiana primitiva podían casarse y tener familia, una práctica común durante siglos. San Pedro estaba casado, y posiblemente todos los primeros papas. Algunos fueron, además, padres o abuelos de papas, como san Félix III (483-492), cuyo nieto también fue papa y santo; y san Hormisdas (514-523), padre de San Silverio, elegido papa entre 536 y 537.

Los primeros papas y sacerdotes de la iglesia cristiana primitiva podían casarse y tener familia / EFE

El caso más famoso, y por desgracia con final trágico, fue el de Adriano II (867-872). Además de estar casado, tenía una hija de cuatro años cuando fue elegido papa (después de rehusar el nombramiento hasta en dos ocasiones). El nuevo pontífice, que rechazaba el celibato y por ello la renuncia a su feliz vida familiar, decidió instalar a su esposa e hija en una habitación de la residencia papal (por aquel entonces, el Palacio de Letrán, en Roma). Un grupo de desconocidos entraron una noche en el palacio papal y secuestraron a ambas.

Adriano II pidió ayuda al emperador francés Luis II, que decidió intervenir militarmente en ayuda del pontífice. Una semana después del secuestro, los cadáveres de la esposa e hija de Adriano aparecieron decapitados y colgados en la ciudad. El instigador del doble asesinato fue un hermano del antipapa Anastasio (885); el asesino fue ejecutado y Anastasio, excomulgado.

¿Cuándo se impuso el celibato en la iglesia?

El celibato obligatorio se impuso poco a poco, pero se convirtió en norma estricta de obligado cumplimiento para el clero católico romano hacia el siglo XII, consolidándose en los concilios de Letrán de 1123 y 1139.

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El celibato obligatorio se impuso poco a poco / PEXELS

¿Los papas tenían profesión fuera de la iglesia antes de ser elegidos?

El papa san Eusebio (309) fue médico e historiador. Bonifacio VIII (1294-1303) era abogado en ejercicio. Pío II (1458-1464) fue poeta y novelista. Inocencio X (1644-1655) fue magistrado. El beato Inocencio XI (1676-1689), banquero. Abogados y magistrados son las profesiones más extendidas entre los que después fueron elegidos papas. Una gran parte de los pontífices, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento, procedían de la nobleza o de familias influyentes y adineradas, y en esos casos la profesión más habitual, si la había, era soldado.