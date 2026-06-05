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Un policía evita la caída de un agresor que intentaba huir por una ventana tras atacar a su pareja en Alcorcón

Un agente de la Policía Municipal de Alcorcón ha evitado la caída del sospechoso cuando intentaba escapar por una ventana a gran altura para eludir su arresto

Archivo - Vehículo de la Policía Municipal de Alcorcón

Archivo - Vehículo de la Policía Municipal de Alcorcón / POLICÍA MUNICIPAL DE ALCORCÓN - Archivo

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Europa Press

La rápida intervención de un agente de la Policía Municipal de Alcorcón ha permitido la detención de un hombre tras una presunta agresión a su pareja sentimental. Los hechos se desencadenaron cuando efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional localizaron a la víctima y establecieron un dispositivo de seguridad para proteger su integridad.

Durante el operativo, el presunto agresor intentó darse a la fuga trepando por una ventana situada a una altura considerable. En el momento en que el sospechoso se encontraba prácticamente suspendido en el vacío, un agente logró sujetarlo, evitando su caída a pesar del riesgo que supuso para su propia seguridad. Tras ser puesto a salvo, el hombre fue inmediatamente detenido por las fuerzas de seguridad.

Cinco intoxicados leves en un incendio en el barrio de Ondarreta

Por otro lado, un incendio registrado este jueves en una vivienda de la calle Olímpico Aurelio García, en el barrio de Ondarreta (Alcorcón), se saldó con cinco personas trasladadas a un centro hospitalario con pronóstico leve por intoxicación de humo.

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El fuego se inició en el salón de la vivienda, requiriendo la intervención inmediata de los bomberos. Durante las labores de extinción y rescate, los efectivos lograron salvar a dos perros que se encontraban en el inmueble; los animales recibieron asistencia veterinaria en el lugar y se encuentran en buen estado.

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