PAU 2026
Estas son las obras y autores que han caído en el examen de Historia del Arte de la PAU en Madrid: de la fachada de la Universidad de Salamanca a Frank Lloyd Wright
La prueba de Historia del Arte de la PAU 2026 en Madrid finaliza con un formato de cuatro preguntas a desarrollar en 90 minutos, sin opción A y B
Ayer a las 12:00 de la mañana daba comienzo la prueba de Historia del Arte de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid, en la que los estudiantes madrileños tuvieron que hacer frente a una propuesta sin opción A y B, que contaba con cuatro preguntas a desarrollar en 90 minutos.
Esta prueba que combina identificación visual, desarrollo de temas y análisis de obras clásicas ha contado con un primer bloque de respuesta única, y tres con elección entre autores y obras. Así, el primer y segundo bloque puntuaban hasta un máximo de dos puntos cada uno, mientras que el tercer y cuarto bloque tenían un valor de 3 puntos cada uno.
Vidriera, Díptico, Collage, y Basa
En la primera pregunta, donde se deben identificar cuatro términos artísticos, los estudiantes de la Comunidad de Madrid han encontrado imágenes que se correspondían con: Vidriera, Díptico, Collage, y Basa. Además de su correcta identificación, en el ejercicio se pedía a los alumnos aportar una breve definición de los mismos, con una puntuación de 0,5 puntos por cada término.
Desarrollo teórico: Pintura Impresionista o Arte Hispanomusulmán
En el segundo bloque, donde se debía desarrollar un tema o cuestión teórica, los alumnos de la Comunidad de Madrid han podido escoger entre Pintura Impresionista y el Arte Hispanomusulmán, de las cuales debían además explicar sus principales características, artistas y obras más representativas.
Análisis formal, estilístico e iconográfico
El tercer y cuatro bloque han consistido en el análisis y comentario de obras y autores. En la pregunta tres los estudiantes tuvieron que escoger a tres autores entre Luisa Roldán, Andy Warhol, Fra Angelico, Francesco Borromini y Frank Lloyd Wright; y en la pregunta cuatro, una obra de entre el grupo escultórico del Laocoonte y sus hijos y la fachada de la Universidad de Salamanca.
Los alumnos han tenido que identificar el autor, el estilo y el movimiento, así como realizar un comentario formal y estilístico de la obra escogida.
Última jornada de la de PAU 2026
A falta de la jornada de incidencias prevista para el día de hoy, 5 de junio, esta prueba marcaba el fin de los exámenes de acceso a la universidad de la Comunidad de Madrid. Los resultados de las pruebas podrán consultarse en apenas una semana: el jueves 11 de junio.
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