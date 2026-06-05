Estas son las obras y autores que han caído en el examen de Historia del Arte de la PAU en Madrid: de la fachada de la Universidad de Salamanca a Frank Lloyd Wright

Ayer a las 12:00 de la mañana daba comienzo la prueba de Historia del Arte de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid, en la que los estudiantes madrileños tuvieron que hacer frente a una propuesta sin opción A y B, que contaba con cuatro preguntas a desarrollar en 90 minutos.

Esta prueba que combina identificación visual, desarrollo de temas y análisis de obras clásicas ha contado con un primer bloque de respuesta única, y tres con elección entre autores y obras. Así, el primer y segundo bloque puntuaban hasta un máximo de dos puntos cada uno, mientras que el tercer y cuarto bloque tenían un valor de 3 puntos cada uno.

Vidriera, Díptico, Collage, y Basa

En la primera pregunta, donde se deben identificar cuatro términos artísticos, los estudiantes de la Comunidad de Madrid han encontrado imágenes que se correspondían con: Vidriera, Díptico, Collage, y Basa. Además de su correcta identificación, en el ejercicio se pedía a los alumnos aportar una breve definición de los mismos, con una puntuación de 0,5 puntos por cada término.

Bloque I del examen de Historia del Arte de la PAU 2026 en Madrid / Universidad Complutense de Madrid

Desarrollo teórico: Pintura Impresionista o Arte Hispanomusulmán

En el segundo bloque, donde se debía desarrollar un tema o cuestión teórica, los alumnos de la Comunidad de Madrid han podido escoger entre Pintura Impresionista y el Arte Hispanomusulmán, de las cuales debían además explicar sus principales características, artistas y obras más representativas.

Bloque II examen Historia del Arte de la PAU 2026 en Madrid / Universidad Complutense de Madrid

Análisis formal, estilístico e iconográfico

El tercer y cuatro bloque han consistido en el análisis y comentario de obras y autores. En la pregunta tres los estudiantes tuvieron que escoger a tres autores entre Luisa Roldán, Andy Warhol, Fra Angelico, Francesco Borromini y Frank Lloyd Wright; y en la pregunta cuatro, una obra de entre el grupo escultórico del Laocoonte y sus hijos y la fachada de la Universidad de Salamanca.

Bloques III Y IV del examen de Historia del Arte de la PAU 2026 en Madrid / Universidad Complutense de Madrid

Los alumnos han tenido que identificar el autor, el estilo y el movimiento, así como realizar un comentario formal y estilístico de la obra escogida.

Última jornada de la de PAU 2026

A falta de la jornada de incidencias prevista para el día de hoy, 5 de junio, esta prueba marcaba el fin de los exámenes de acceso a la universidad de la Comunidad de Madrid. Los resultados de las pruebas podrán consultarse en apenas una semana: el jueves 11 de junio.