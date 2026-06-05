'La Noche en Blanco', la nueva obra de teatro 'Loba' o 'BattleKart' en el Palacio de Hielo: estos son los planes que no te puedes perder este fin de semana en Madrid

Entre los conciertos de Bad Bunny, los actos litúrgicos con motivo de la visita del Papa León XIV y la Feria del Libro 2026, Madrid es un continuo ir y venir de turistas y gente de lo más variopinta. Este fin de semana del 5 al 7 de junio, a la capital no le faltarán eventos, pero tampoco planes de ocio, que más allá de los grandes encuentros, también buscan ofrecer experiencias diferentes a madrileños y curiosos.

'BattleKart' en el Palacio de Hielo

Desde el próximo 5 de junio y durante tres meses, la pista de Hielo del Palacio de Hielo de Madrid se transformará en 'BattleKart', una experiencia de realidad aumentada que te hará sentir como si estuvieses dentro de un videojuego de carreras en el que alcanzar la meta puede ser más complicado de lo que esperabas.

'BattleKart' en el Palacio de Hielo de Madrid / Fever

Con más de 3000 metros cuadrados, el circuito se proyecta directamente sobre el suelo y permite experimentar la velocidad de un kart eléctrico de verdad. Con un precio de 17,90 euros por persona, esta divertida actividad está diseñada para grupos de hasta 12 participantes por sesión, que, como el conocido juego de videoconsola 'Mario Kart', podrán lanzar proyectiles o dejar manchas de aceite para hacer patinar a sus contrincantes.

🔗 Las entradas están disponibles para su compra online por un precio de 17,90 euros por persona. 📍Palacio de Hielo, C. de Silvano, 77, 28043 📆 Desde el próximo 5 de junio

'Loba' de Juan Mairena

Del 4 al 21 de junio, el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa acogerá de martes a domingos la obra 'Loba' dirigida por Juan Mairena donde la actriz Mélida Molina dará vida a Bette Davis, también actriz, que sorprende a los redactores del "Hollywood Reporter" cuando decide poner un anuncio en busca de empleo.

Bette Davis vino a España en 1989 para recibir el Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián / Teatro Fernán Gómez

Esta obra de 75 minutos basada en la historia real de la intérprete estadounidense, busca homenajear a todas las actrices que "tras llevar toda la vida peleando, cuando llegan a determinada edad son relegadas a papeles secundarios o al olvido", una situación, que lejos de la ficción aún es muy reivindicada en la industria del cine actual.

🔗 Las entradas están disponibles para su compra online por 20 euros por persona 📍Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, Sala Jardiel Poncela 📆 Del 4 al 21 de junio, de martes a domingo a las 19:30 horas

'Noche en Blanco (y amarillo)'

Con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico de nuestro país, y con motivo de la visita apostólica del Papa León XIV, varias entidades culturales del ámbito nacional y local han impulsado la iniciativa 'Noche en Blanco (y amarillo)'.

Esta iniciativa ya había sido celebrada antes en nuestro país, y laprimera tuvo lugar en Madrid en el año 2006 / Turismo Madrid

La noche del sábado 6 al domingo 7 de junio, un total de 15 museos, galerías y fundaciones abrirán sus puertas de forma gratuita, para quienes deseen disfrutar de estas horas de la noche de una manera diferente. Entre ellas destacan el Museo del Prado que se une con su habitual "Noche del Prado" y la Escuela Superior de Música Reina Sofía que ofrecerá un concierto en el Auditorio de la Escuela.